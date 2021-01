La Nuit des idées : Embarquez ce 28 janvier pour un tour du monde de la pensée

Accueil > Ailleurs > Société > La Nuit des idées : Embarquez ce 28 janvier pour un tour du monde de (...)

Initiée par l’Institut français, « La Nuit des idées » -consacrée à la libre circulation des idées et des savoirs- est une invitation annuelle à dialoguer sur les grands enjeux du monde contemporain, à mobiliser les jeunesses et valoriser les scènes intellectuelles et culturelles dans le monde entier. 103 pays sur les 5 continents, 200 villes en France et dans le monde, 200 événements et un grand live mondial de 24 heures. Cette 6e édition se tiendra ce jeudi 28 janvier 2021 sur le thème « Proches ». Elle sera renforcée dans sa dimension digitale avec la création de « 24 heures de nuit et d’idées » à suivre sur lanuitdesidees.com

L’édition 2021 prend un relief particulier dans le sillage de la pandémie de Covid-19. Le thème « Proches » a été choisi pour permettre d’interroger la transformation de nos rapports à l’espace et aux mobilités, les nouvelles solidarités que la crise de nos modèles économiques et sociaux appelle à construire, ou encore la place du numérique dans nos sociétés, qui façonne de plus en plus notre rapport au monde. « Proches » invite également à questionner l’évolution des socialités contemporaines, et plus que jamais notre rapport à l’Autre. Alors que la crise sanitaire limite les rassemblements et les déplacements, l’Institut français propose à chacun de vivre une expérience inédite, 24 heures de Nuit et d’idées sur Facebook - Youtube et sur lanuitdesidees.com . Grâce à la richesse et à la diversité des propositions du réseau culturel français dans le monde, cet événement traversera les fuseaux horaires, de l’Océanie à la côte Ouest des États-Unis, favorisera la libre circulation des idées et des savoirs et fera résonner les expériences locales dans un grand Live mondial. Ainsi, durant 24 heures, la Nuit des idées sera l’occasion de se sentir plus « proches » que jamais, de renforcer les connections à l’échelle du monde, d’interagir avec d’autres publics et de célébrer une pensée sans frontières.

Lors d’un grand live de 24 heures non-stop de débats à travers le monde, retrouvez :

Des grands entretiens : La romancière camerounaise Djaïli Amadou Amal, finaliste du Prix Goncourt 2020, se fera l’écho de la parole des femmes du Sahel. Le parrain 2021, le philosophe allemand Hartmut Rosa interviendra sur les mutations contemporaines de notre rapport au monde. La poétesse égyptienne Iman Mersal, vivant aujourd’hui au Canada, interrogera précisément ce rapport de proximité lointaine à son pays d’origine. Des sessions de table-rondes au Collège de France (Françoise Combes, Stéphane Mallat, Sabrina Krief) qui s’interrogeront sur le thème "Quelles cartographies pour quelles distances ?".

Des dialogues au-delà des frontières : Dialogue entre Chad Richardson aux États-Unis et Victor Zúñiga, au Mexique, en compagnie de Rubén Hernández-León, sociologues spécialistes de la frontière entre les deux pays, et de celles et ceux qui, chaque jour ou une fois dans leur vie, la traversent. À Hong Kong, le réalisateur Johnnie To évoquera la notion de "Proche(s)" dans son travail et les conséquences des crises actuelles pour le septième art. Rapport au temps et à l’espace en Inde avec Étienne Klein, Susmita Mohanty, entrepreneuse et activiste environnementale, qui a fondé la start-up de conception de vaisseaux spatiaux Earth2Orbit et la militante féministe et environnementale Vandana Shiva.

Des balades embarquées : Dans les quartiers sinistrés de Beyrouth, dans la ville de Rome ou de Douchanbé, aux États-Unis ou en Argentine, celles et ceux qui pensent et font la ville la donneront à voir et à comprendre. Dans les rues de Libreville, au Gabon, ou dans celles de Saint-Pétersbourg, en Russie, les hommes et les femmes engagés dans l’aide aux plus démunis parleront de leur quotidien lors de maraudes nocturnes.

Et bien d’autres rencontres...

Hartmut Rosa, le parrain de la nuit des idées 2021 Hartmut Rosa est un sociologue et philosophe allemand qui s’inscrit dans la lignée de la théorie critique de l’École de Francfort. Il enseigne à l’Université Friedrich Schiller d’Iéna et dirige le Max-Weber-Kolleg à Erfurt, en Allemagne. Il est connu internationalement pour ses études sur l’accélération, qu’il a développées dans ses ouvrages Accélération (2013), Résonance (2018) et Rendre le monde indisponible (2020). Penseur de la modernité, Hartmut Rosa questionne notre rapport au temps et à l’accélération de la marche du monde et propose des alternatives. Il est le parrain de l’édition 2021 de La Nuit des Idées.

24H de nuit et d’idées

Des îles Fidji à San Francisco, en passant par Séoul, Tel Aviv ou Bogota, au fil de la nuit, embarquez pour un véritable tour du monde de la pensée !

La nuit des idées

Ce grand événement numérique mondial est une occasion unique de célébrer une pensée sans frontières, et une opportunité pour imaginer de nouvelles formes de partage et d’échange, pour continuer à se rassembler. Rendez-vous le 28 janvier 2021 pour de nouvelles expériences numériques : aux grands entretiens se joindront des dialogues par-delà les frontières, des lectures en des lieux insolites, des promenades nocturnes en compagnie d’activistes, des micro-trottoirs, des voyages en bateau ou en taxi, mais aussi de la musique et des performances artistiques.

Dialogues au-delà des frontières

Proches ©la Nuits des idées

« "Proches "place au cœur de la Nuit des Idées 2021, dans le sillage de la crise sanitaire que nous traversons, la question des rapports individuels et collectifs au monde, du vivre-ensemble et des socialités contemporaines. Notre thème rappelle aussi l’urgence de nouvelles solidarités et la quête de nouveaux équilibres pour construire en commun. C’est tout l’enjeu des dialogues qui se tiendront par-delà les frontières. »

Dialogue de la jeunesse grecque et turque sur des préoccupations communes liées à la culture, à l’environnement, aux grandes questions de société et à leurs désirs du monde futur à l’aune de la pandémie de Covid19. Dialogue aussi entre le metteur en scène syrien installé à Beyrouth Ossama Halal et le dramaturge égyptien Ahmed El Attar, autour de leur pratique théâtrale et de la vie entre les pays en un temps de crises multiples. Dialogue entre Chad Richardson aux États-Unis et Victor Zúñiga, au Mexique, en compagnie de Rubén Hernández-León, sociologues spécialistes de la frontière entre les deux pays, et de celles et ceux qui, chaque jour ou une fois dans leur vie, la traversent. Dialogue entre les rives de la Seine et du fleuve Congo autour de Romuald Fonkoua, président du conseil scientifique de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, et l’œuvre du groupe de musique transnational Afro Beatbox Kongo Jazz.

Grands entretiens

Comment rester proches et favoriser le partage des idées à l’heure des pandémies ? La poétesse égyptienne Iman Mersal, vivant aujourd’hui au Canada, interrogera précisément ce rapport de proximité lointaine à son pays d’origine ou comment rester proche de sa culture tout en étant éloignée. En Russie, la romancière et scénariste Lioudmila Oulitskaïa reviendra sur son parcours et sur le rôle que la question de la proximité joue dans son œuvre plurielle. La romancière camerounaise Djaïli Amadou Amal, finaliste du Prix Goncourt 2020, se fera l’écho de la parole des femmes du Sahel : une parole de femme sur les relations familiales, les violences qu’elles peuvent impliquer, l’écriture, le genre en Afrique. À Hong Kong, le réalisateur Johnnie To évoquera la notion de « Proches » dans son travail et les conséquences des crises actuelles pour le septième art. En Corée du Sud, la romancière Gong Ji-Young évoquera les thèmes qui traversent son oeuvre, à savoir la fragilité humaine, la lutte contre les injustices et le soin de l’autre. En Inde, Étienne Klein et la célèbre activiste Vandana Shiva évoqueront nos rapports contemporains à la nature, au temps et à l’espace. Et le parrain de la Nuit des idées 2021, le philosophe allemand Hartmut Rosa, interviendra sur les mutations contemporaines de notre rapport au monde.

Promenades nocturnes

Ces débats et ces perspectives trouveront un écho singulier au gré de promenades nocturnes, qui nous mèneront au cœur des villes et des espaces naturels. Sur le Lomaiviti Princess, le ferry qui relie les principales îles des Fidji, la Nuit des idées donnera la parole aux femmes et aux hommes qui, chaque jour, rendent plus proches des populations séparées par l’océan. Dans les rues de Libreville, au Gabon, les hommes et les femmes engagés dans l’aide aux plus démunis parleront de leur quotidien lors de maraudes nocturnes. En Inde, le chef Manish Mehrotra nous fera découvrir les ruelles du vieux Delhi. En République dominicaine, les entretiens se succèderont dans le téléphérique, le métro et sur les ponts de la capitale. Dans les quartiers sinistrés de Beyrouth, dans la ville de Rome ou de Douchanbé, aux États-Unis ou au Brésil, celles et ceux qui pensent et font la ville la donneront à voir et à comprendre. Au Népal, de jeunes réalisateurs tendront leur micro aux habitants de Katmandou pour les interroger sur leurs rapports à la famille et aux amis à l’aune de l’expérience de la diaspora et la crise sanitaire. Tandis que dans les rues de Colombo au Sri Lanka, Sarah Kabir, chercheuse et écrivaine évoquera les conflits interethniques et les dynamiques de réconciliation dans le pays.

Performances

Artistes, personnalités ou membres de la société civile prêteront leur voix pour des lectures dans des lieux insolites ou inattendus. Dans plusieurs villes d’Israël, partez à la découverte de textes lus en hébreu, en arabe et en français par de jeunes amateurs ou professionnels. En Russie, au Salvador ou au Nigeria, retrouvez danseurs, musiciens, chorégraphes, cinéastes investissant l’espace urbain : une façon de favoriser la réappropriation de lieux délaissés par la culture.

Les rendez-vous phares des 24h de débats

À suivre en direct sur Facebook et Youtube.

Aperçu de la programmation (heure de Paris)

De 9h à 12h

9h00 : Coup d’envoi de la Nuit des Idées

09h05 : En direct depuis l’Italie, le Liban, la France et les États-Unis, un aperçu de 24 heures de Nuit et d’idées

09h11 : En direct depuis l’Allemagne, le point de vue du parrain de l’édition, le philosophe et sociologue Hartmut Rosa

09h14 : En direct depuis l’Australie, avec des scientifiques et des artistes

09h45 : Lancé depuis les Fidji, reportage et témoignages sur le Lomaiviti Princess, le ferry de nuit qui relie les îles de l’archipel

10h01 : Reportage sur le Sky Park et le Green Bridge de Bangkok, en Thaïlande, avec Niramon Serisakul, directrice de l’Urban Design and Development Centre

10h10 : En direct depuis la Chine, rencontre autour de la philosophie pour les jeunes, avec Marie-France Hazebroucq, éditrice

11h00 : En direct depuis l’Allemagne, grand entretien avec le philosophie et sociologue Hartmut Rosa

11h20 : À Taïwan, conversation et performance dans les rues de Taipei avec Singing CHEN, réalisatrice, et Shu-yi CHOU, chorégraphe

11h52 : En Corée du Sud, Kim Won-jung, du Korean Women Development Institute, revient sur la question du soin

De 12h à 16h

12h01 : Entre les États-Unis et la France, dialogue sur la traduction avec Souleymane Bachir Diagne et Barbara Cassin

12h19 : En direct depuis Hong Kong, visite du Musée d’arts en compagnie de sa directrice, Maria Mok

12h30 : Grand entretien avec le réalisateur Johnnie To, à Hong Kong

12h46 : À Phnom Penh au Cambodge, le réalisateur Davy Chou répond aux questions des lycéens

13h04 : Grand entretien avec la romancière Gong Ji Young en Corée du Sud

13h40 : Promenade nocturne dans les rues de Saint-Pétersbourg en Russie avec l’urbaniste Oleg Patchenkov

13h54 : À Jérusalem, l’anthropologue Ali Qleibo nous fait visiter l’église des Templiers d’Abu Gosh

14h00 : Grand entretien en Russie avec la romancière Ludmila Oulistkaïa

14h41 : Entre la France et la Russie, performance sur les toits entre la chorégraphe Olga Tsvetkova et le metteur en scène Philippe Quesne

14h50 : En Norvège, reportage de Philippe Rostan sur l’écoquartier Vulkan d’Oslo, à la rencontre de ses habitants

15h02 : Au Tadjikistan, promenade nocturne dans les rues de Douchanbé, avec Manzura Uljabaeva, de l’Institut d’art et de design et le journaliste Nisso Rassulova

15h13 : Au Népal, micro-trottoir dans les rues de Katmandou pour explorer le thème de la famille

De 16h à 20h

16h00 : Grand direct depuis le Fort Rouge de New Delhi, réunissant scientifiques, artistes, historiens et écrivains

16h31 : Au Sri Lanka, promenade nocturne avec la chercheuse Sarah Kabir, spécialiste de la guerre civile et de la réconciliation

16h46 : Depuis la Roumanie, des témoignages à tous les âges sur la relation avec les proches

16h51 : En direct de Croatie, entretien avec Irena Kregar Segota, pour Rijeka capitale européenne de la culture

17h00 : En direct depuis la Grèce et la Turquie, grand dialogue entre les jeunesses des deux pays

17h49 : Promenade nocturne en bus dans les rues de Nairobi au Kenya avec l’écrivain John Sibi-Okumu, l’ancien maire de la capitale Joe Aktech, le poète Teardrops et une habitante, Molly Akeyo

18h04 : Sur les eaux du Nil en Égypte, entretien avec la sociologue Caroline Barbary

18h22 : Dans les rues d’Esna en Égypte, visite guidée à la rencontre des habitants avec le chercheur urbaniste Kareem Ibrahim

18h35 : De Akkar à Beyrouth au Liban, entretien en voiture avec le chorégraphe Alexandre Paulikevitch

18h45 : En direct depuis Londres, au Royaume-Uni, dialogue avec le juriste Philippe Sands

19h01 : Au Gabon, l’écrivain Janis Otsiemi nous emmène dans la nuit dans le quartier des États-Unis d’Akébé

19h16 : Au Danemark, entretien avec le restaurateur Claus Meyer, l’un des pères de la nouvelle cuisine nordique

19h25 : Dans les rues du Cameroun, micro-trottoir à la rencontre des habitants par Ousmanou Sali

19h41 : Aux Pays-Bas, entretien entre la journaliste Margot Djikgraaf et la philosophe Daan Roovers

De 20h à minuit

20h01 : En direct depuis Lagos au Nigéria, chorégraphie par Hermes Chibueze Ileye et Sunday Ozegbe, d’Ennovate Dance House

20h09 : Promenade dans les rues de Libreville au Gabon avec l’artiste Corail King

20h18 : En direct du Québec au Canada et de France, dialogue entre le Musée des Arts et Métiers, le Centre Pompidou et l’université Concordia

20h29 : Grand entretien au Cameroun avec la romancière Djaïli Amadou Amal, Prix Goncourt des lycéens en 2020

21h00 : Grand entretien en Allemagne avec le sociologue et philosophe Hartmut Rosa

21h22 : Dans les rues de Rome en Italie avec son ancien maire, Francesco Rutelli, à la rencontre de chercheurs et de créateurs

21h40 : En Bosnie-Herzégovine, l’historien Boris Trapara nous guide dans les rues de Sarajevo

21h47 : Au bord de la Seine en France et du Congo au Congo, Romuald Fonkoua évoque la musique africaine, avant une performance du groupe transfrontalier Afro Beatbox Kongo Jazz

22h01 : Grand entretien en Égypte entre la poétesse Iman Mersal et la rédactrice-en-chef de Mada Masr, Lina Attalah

22h38 : Aux Pays-Bas, la journaliste Margot Dijkgraaf s’entretient avec l’acteur et poète Ramsey Nasr

22h43 : À Stockholm en Suède, visite du jardin urbain communautaire de Boodla

22h49 : L’historien de l’art Bouaabid Bouzid nous fait visiter la nuit la médina de Tétouan, au Maroc

23h01 : Grand dialogue transfrontalier autour du théâtre avec Ahmed El Attar en Égypte et le Syrien Ossama Halal au Liban

23h42 : Reportage la nuit dans les rues de Libreville au Gabon avec le SAMU social

23h52 : Lectures en arabe, en hébreu et en français depuis les villes d’Israël

De minuit à 4 heures

00h00 : Aux Émirats-Arabes Unis, la chercheuse Laure Assaf nous parle d’architecture et de confinement

00h16 : En direct des États-Unis et de France, duo musical de Dan Tepfer et Thomas Enhco

00h30 : Aux États-Unis, carte blanche à Patti Smith, qui évoque la Nuit des idées, entre poème inédit et chansons

00h46 : En direct des États-Unis à Washington, entretien avec Lonnie Bunch, fondateur du Museum of African American History and Culture et secrétaire du Smithonian Institute

01h00 : Grand entretien au Brésil avec le philosophe et activiste indigène Ailton Krenak

01h35 : Envolée musicale en Amazonie depuis le Vénézuela

01h49 : À Bogota en Colombie, témoignages de la pandémie avec Luz Dary Cogollo, cuisinière, Katerine, travailleuse du sexe et Jefferson Daniel Murcia, taxiste

02h00 : À Cali en Colombie, réflexions sur la danse en temps de pandémie avec Andrea Estrada Gutierez, de la Fondation Delirio

02h05 : À Medellin en Colombie, points de vue sur l’art urbain et la botanique, avec Ana Milena Estrada, plasticienne, et Felipe Cardona Naranjo, biologiste

02h08 : À Santa Marta en Colombie, musique et réalisme magique

02h13 : En République dominicaine, à la rencontre des passagers des transports en commun, avec une entrevue de Philippe Letourneur, directeur du téléphérique de Saint-Domingue

02h20 : Au Brésil et en Guyane française, micro-trottoir à la rencontre des habitants de Brasilia, Porto Alegre, Bélem et Cayenne

02h35 : Au Salvador, interlude dansé sur les toits de la capitale avec Sick Cyborg et Erika Pirl, sur une musique originale de Jane Taylor

02h45 : À New York aux États-Unis, à la Brooklyn Public Library, entretien entre la journaliste Mona Eltahaway et l’écrivain Yuri Herrara

03h00 : Entre Monterrey au Mexique et Houston aux États-Unis, les sociologues Rubén Hernández León, Chad Richardson et Victor Zúñiga explorent la question de la frontière

03h48 : En Argentine, à la rencontre de la romancière Luciana de Mello, autour des ateliers d’écriture en prison

De 4 heures à 8h15

04h00 : Grand entretien avec le sociologue et philosophe Hartmut Rosa, parrain de l’édition

04h23 : En France et aux États-Unis, dialogue sur la traduction entre Souleymane Bachir Diagne et Barbara Cassin

04h40 : Promenade nocturne à Boston aux États-Unis avec la spécialiste de littérature Sylvaine Guyot et l’historien Nicolas Prevelakis

05h00 : Entretien entre London Breed, maire de San Francisco aux États-Unis, et la journaliste Mina Kim

05h15 : À San Francisco aux États-Unis, performance de danse par de jeunes lycéens

05h21 : Au Hirshhorn Museum de Washington aux États-Unis, entretien avec la directrice Melissa Chiu et le sculpteur Jeff Koons

05h26 : Au Hirshhorn Museum de Washington aux États-Unis, entretien avec l’artiste Sterling Ruby

05h31 : À New York et dans le Maryland aux États-Unis, des enfants réfléchissent avec la philosophe Marie Robert aux questions d’amitié

05h42 : Promenade nocturne à Chicago aux États-Unis avec l’architecte Jeanne Gang pour réfléchir à la ville de demain

05h54 : À la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, à la rencontre de l’artiste Brandan Bmike Odums

06h01 : À Atlanta aux États-Unis, à la rencontre avec le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui

06h11 : À Washington aux États-Unis, performance musicale depuis le Hirshhorn Museum

06h17 : Depuis Los Angeles aux États-Unis, discussion entre grandes institutions culturelles

06h37 : À Atlanta aux États-Unis, rencontre avec l’artiste Jean Boucault

07h00 : À Miami, aux États-Unis, méditation sur la plage

07h09 : À Atlanta aux États-Unis, dialogue entre le juriste Robert Barsky et Shanequa Gay

07h25 : À New York, aux États-Unis, rencontre avec la philosophe de Christia Mercer, autour de l’enseignement en prison

07h31 : À Houston aux États-Unis et en France, dialogue entre les spationautes Thomas Pesquet et Michael Lopez-Alegria

07h51 : À Houston aux États-Unis, visite du Lunar & Planetary Institute avec la planétologiste Candice Bedford

08h07 : Depuis la France et l’Allemagne, clôture de la Nuit des idées avec le philosophe et sociologue Hartmut Rosa, parrain de l’édition

Des nuits à vivre sur les cinq continents

En plus du programme « 24h de Nuit et d’Idées », qui relaiera certains temps forts à travers le monde, de nombreuses villes accueillent leurs propres événements, en ligne ou en présentiel. Un panorama complet à retrouver sur www.lanuitdesidees.com