La Poste Sud-Est s’engage pour l’emploi des jeunes

L’emploi des jeunes est au cœur des préoccupations du Groupe La Poste. La preuve en est que Formaposte Sud-Est, son centre de formation en alternance, se mobilise et lance une grande campagne de recrutement afin d’accompagner, former et faciliter l’entrée dans la vie professionnelle des étudiants, du CAP au Master.



Concrètement, 1 100 contrats sont à pourvoir sur les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Auvergne-Rhône-Alpes. Cette annonce tombe à point nommé dans un contexte sanitaire et économique difficile, notamment pour les plus jeunes qui ont du mal à décrocher un emploi ou une alternance.

Quotidiennement, la plateforme gouvernementale « 1 jeune, 1 solution » affiche en ligne plus de 21 000 offres, avec un objectif déclarer de parvenir rapidement à 100 000. Ce mouvement est loin d’être anodin et, d’ores et déjà, une trentaine de grandes entreprises se mobilisent pour soutenir la jeunesse française. Plus loin encore, la ministre du Travail Élisabeth Borne a également confirmé que les aides pour l’emploi des jeunes seraient prolongées.

La Poste digitalise ses campagnes de recrutement

Obligé de s’adapter à la situation sanitaire, le CFA des métiers de La Poste a donc opté pour la digitalisation comme moyen de sourcing efficace des candidats (jury à distance, visioconférences, salons virtuels...). Une solution qui permet à Léo Pico, responsable pôle recrutement et communication Formaposte Sud-Est, de rester optimiste : « Le contexte global est anxiogène, l’emploi en France se resserre. Envers et contre tout, nous avons la volonté de leur apporter un nouveau souffle et leur dire que l’avenir est devant eux. Nous leur offrons ainsi l’opportunité d’intégrer des cursus en alternance diplômants, avec l’assurance de trouver leur entreprise d’accueil. »

19 cursus diplômants dans trois filières spécifiques

Filiale du Groupe La Poste depuis 1996, Formaposte accompagne annuellement près de 1 000 jeunes en contrat d’alternance dans une multitude d’emplois (facteur, chargé(e) de clientèle, conseiller financier, responsable d’équipe…). Dans la zone Sud Est, 19 cursus diplômants sont proposés dans trois filières spécifiques : service, livraison et logistique, banque et commerce, gestion et management.

