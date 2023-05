La Région Sud devient le partenaire principal de la première coupe du monde de rugby amateur

Accueil > Sports > La Région Sud devient le partenaire principal de la première coupe du monde (...)

La Région Sud et le festival du Mondial de Rugby amateur (Afemora) 2023-France annonce leur partenariat en vue de la compétition qui se déroulera du 22 au 30 septembre 2023. Depuis le lancement de la 1ère phase du Plan rugby en 2018, « l’action régionale au service de l’ovalie n’a cessé de croître ». Le Plan Rugby « Ambition 2023 » de la Région Sud, doté de 7,5M€ permet de soutenir les licenciés, les clubs et les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour ce sport.

De gauche à droite Christian Torres - Jérémy Teyssier - Ludovic Perney - Isabelle Morineaud ©regionsud

La Région Sud devient le partenaire principal de l’Association Festival Mondial du Rugby Amateur - Afemora. Cette association organise le Mondial Rugby Amateur qui rassemble 20 clubs amateurs issus des 20 plus grandes nations du rugby mondial. Le rugby amateur va disputer une compétition officielle et va bénéficier d’un éclairage médiatique comme les professionnels. Le premier tournoi mondial de rugby amateur se déroulera du 22 au 30 septembre 2023, pendant la Coupe du monde France 2023, dans 7 villes hôtes de la région Sud : Arles, Saint-Raphaël, Port-de-Bouc, Saint-Maximin, Sisteron, Manosque et les finales se joueront à Digne-les-Bains.

Le Mondial est aussi à l’initiative d’autres actions qui utilisent le rugby comme vecteur de cohésion sociale dans le scolaire, auprès des enfants des quartiers et de toutes les populations éloignées de la pratique.

Des actions concrètes et fonctionnelles sont en place depuis plus d’un an :

• Rugby 2 Rue propose, pendant les vacances scolaires, des activités rugby dans les quartiers des villes partenaires. Une formation diplômante dans le domaine du sport à destination des jeunes en décrochage scolaire est également proposée.

• Rugby Solidaire, propose des actions ayant pour objectif de développer le rugby auprès des personnes éloignées de la pratique, dont les populations migrantes ou des personnes en situation de handicap.

• Rugby@School est un programme sportif et scolaire proposant la mise en place de cycles rugby au sein des 40 écoles partenaires. En plus de cette pratique sportive, Rugby@School forme les enseignants à l’animation de séances de rugby et propose un programme pédagogique favorisant le partage et l’apprentissage des cultures des pays participants.

Renaud Muselier, président de Provence-Alpes-Côte d’Azur de déclarer : « A l’approche de la Coupe du Monde de Rugby, la Région Sud est au cœur de la mêlée avec le Mondial de Rugby Amateur ! c’est un projet formidable pour mettre en avant les valeurs universelles du rugby que sont l’amitié, la solidarité, le dépassement de soi. Ces joueurs amateurs seront demain les meilleurs ambassadeurs de notre région dans leurs pays. »

Pour Jérémy Teyssier, Président du Mondial de Rugby Amateur : « Sous chaque maillot, vous trouverez un maçon, un médecin, un boulanger, un policier, un travailleur social... Autant de joueurs pour qui la fraternité retrouvée autour d’un ballon ovale est aussi importante que le résultat. Rendez-leur hommage, venez les voir jouer sur les stades du Mondial ou suivez-les sur Rugbymondial.tv où tous les matchs seront retransmis en direct »