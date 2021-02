La Région Sud et l’Europe débloquent 57 millions d’euros pour des transports plus propres et plus sûrs

Accueil > Provence > Politique > La Région Sud et l’Europe débloquent 57 millions d’euros pour des transports (...)

La région porte le projet "Prevent 2" qui vise le développement et l’installation d’un ou plusieurs prototypes d’équipements de sécurité innovants au sein de la gare Saint-Charles à Marseille (Photo illustration Hagay Sobol)

Le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), également appelé Connecting Europe Facility (CEF) soutient les investissements dans les projets d’infrastructure européenne d’intérêt commun de transport, de télécommunications et de l’énergie qui compensent le manque de liens dans ces réseaux. Il a également pour objectif de rendre l’économie de l’Europe plus verte, en permettant des modes de transport plus propres, des connexions à haut débit et en facilitant l’utilisation d’énergies renouvelables dans le cadre de la Stratégie Europe 2020 afin de stimuler la croissance économique.

Trois projets portés par Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les trois projets portés par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et ses opérateurs sélectionnés dans ce cadre sont :

ERTMS, porté par SNCF Réseau -dont la Région Sud est le partenaire- pour l’équipement à bord du matériel roulant du système européen de gestion du trafic ferroviaire pour un montant de 31M€. Cette nouvelle signalétique numérisée permettra de réduire la distance entre deux trains et donc d’augmenter le nombre de trains, notamment aux heures de pointe. C’est un projet complémentaire de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d’Azur qui assurera une régularité de 4 à 6 trains par heure dans les métropoles niçoise, toulonnaise et marseillaise.

Multicit’Hy, porté par Hynamics, pour le déploiement de stations de recharge en hydrogène pour de la mobilité lourde (poids lourds et bus) et des navettes maritimes. Les stations seront notamment localisées à Nice et Gardanne pour un montant de 9M€.

Maltes, porté par Proviridis et V-Gas, pour le déploiement de bornes de recharge multi-énergies, dont quatre sur le territoire régional (Bouc-Bel-Air, Arles, Grans et Brignoles) pour un montant de 4M€.

les transports sont responsables de 38% des émissions de CO2

Alors que les transports sont responsables de 38% des émissions de CO2, la Région Sud a lancé son Plan climat « Une COP d’avance » avec comme objectif une neutralité carbone en 2050. Cela passe notamment par la décarbonation des moyens de transports terrestres. Ces deux derniers projets permettront d’améliorer le maillage du territoire régional en matière de carburants alternatifs et faciliteront le déploiement de flottes de véhicules propres. Dans le cadre du programme Horizon 2020, le programme européen pour la recherche et innovation, un projet porté par la Région a été sélectionné : le projet Prevent 2 qui vise le développement et l’installation d’un ou plusieurs prototypes d’équipements de sécurité innovants au sein de la gare Saint Charles à Marseille, afin d’améliorer notamment la gestion des bagages abandonnés pour un montant de 13M€.

« L’Europe sert quand on sait s’en servir »

Renaud Muselier d’insister : « L’Europe sert quand on sait s’en servir. Ces financements européens sont la parfaite démonstration que notre Région est la porte d’entrée de l’Europe sur le territoire. Ces projets sélectionnés confortent la place de notre Région parmi les plus efficaces de France dans la gestion et la captation des fonds européens, c’est une grande fierté pour notre territoire ».

