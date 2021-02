La Valette-du-Var adopte la solution Vigie Covid-19 développée par Veolia

Accueil > Ailleurs > Economie > La Valette-du-Var adopte la solution Vigie Covid-19 développée par (...)

La Ville a déployé Vigie Covid-19, un indicateur d’alerte pour détecter la circulation du virus ©Presse Agence

Concrètement, des relevés hebdomadaires sont réalisés dans les eaux usées prélevées à la sortie des cinq écoles primaires de la commune et des deux maisons de retraite publiques. L’objectif étant de surveiller la présence du SARS-CoV-2 dans les eaux usées afin d’anticiper l’évolution de l’épidémie et d’adapter les mesures sanitaires dans ces établissements en conséquence. Thierry Albertini, maire de La valette souligne : « Notre objectif est simple, détecter, tester et isoler. Avec cette méthode nous pouvons détecter une contamination 8 jours avant que les symptômes apparaissent chez la personne malade dans un de ces établissements. »

Dispositif de surveillance éprouvé

Concrètement, Vigie Covid-19 permet de détecter les fragments du génome du coronavirus SARS-CoV-2 dans les eaux usées. La solution de Veolia, développée avec les équipes de Recherche et d’Innovation du Groupe, en pointe dans l’analyse microbiologique environnementale, repose sur un protocole rigoureux de prélèvements et d’analyses du virus par PCR. « Les prélèvements de l’effluent en sortie des établissements seront réalisés toutes les semaines et analysés au sein du laboratoire Var Provence Méditerranée de Veolia, situé à La Garde », précise Olivier Cavallo, Directeur du Territoire Var Provence Méditerranée.

Outil d’aide à la décision efficace

Outil d’aide à la décision précis et efficace, il est utilisé sur les rejets des établissements accueillant du public. Vigie Covid-19 permet de détecter l’apparition de fragments d’ARN de Covid-19 dans les eaux usées et d’alerter de manière précoce sur la présence d’un malade dans l’établissement, et cela avant même l’apparition des premiers symptômes. Chaque semaine, les résultats du suivi sont transmis par Veolia à la Ville de La Valette, à l’aide d’un tableau synthétique. Des qualités qui répondent aux attentes de la Ville, désireuse de prendre les mesures adaptées face à l’épidémie, en liaison avec les autorités sanitaires.

Presse Agence