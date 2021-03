La Valette-du-Var : de nouvelles voitures branchées pour les gendarmes du Var

Accueil > Méditerranée > Rive Nord > La Valette-du-Var : de nouvelles voitures branchées pour les gendarmes (...)

En ce début d’année 2021, une partie de la flotte des véhicules de la gendarmerie du Var a été renouvelée, par des voitures électriques (Renault Zoé et Kangoo), affectées principalement à des missions de liaison.

Les nouvelles voitures électriques du GGD83 ©Alain Blanchot

Dans le cadre du vaste Plan de relance national, les pouvoirs publics ont décidé de doter les forces de Police et de Gendarmerie de véhicules zéro émissions de gaz à effet de serre. « Ces nouveaux véhicules sont réservés à des missions bien précises. Pas question d’être affectés à des contrôles routiers pour chasser les excès de vitesse, les Renault Zoé vont être réparties entre les différentes compagnies du département », indique le colonel Alexandre Malo, commandant le groupement de gendarmerie du Var qui précise : « Elles serviront à des missions administratives et autres liaisons non urgentes uniquement. En marge de ces arrivages, des Peugeot 5008 ont également été livrées. Ces voitures sont dédiées aux interventions, que ce soit à la suite d’une alerte ou pour la sécurité routière ».

Une nouvelle signalétique pour la gendarmerie du 83

Si les véhicules fournis bénéficient d’une signalétique propre à la gendarmerie, avec sur certaines voitures le nouveau slogan, « notre engagement, votre sécurité », le bleu gendarmerie n’est plus d’actualité. Par souci d’esthétisme ? Pas du tout ! Plutôt par volonté d’économies et praticité. « Plutôt que de repeindre les voitures pour qu’elles aient la même couleur, nous nous équipons auprès des constructeurs en choisissant la couleur qui se rapproche le plus de notre couleur habituelle », explique un commandant de la caserne.

Restait donc l’équipement recharge des véhicules. Sur ce point, il n’a pas fallu longtemps pour le choix de l’alternative idoine. C’est bel et bien Enedis qui a raflé la mise. Acteur clé du développement de la mobilité électrique en France, la firme accompagne le GGD83 dans la conversion de son parc automobile vers l’électrique. « Dans le cadre de ce partenariat, nous apportons notre expérience dans le déploiement des bornes de recharge au sein des brigades, mais aussi en matière d’utilisation des véhicules électriques puisque nous possédons une flotte importante », explique Nathalie Alexandre, directrice d’Enedis Var.

Enedis, le partenaire historique du GGD83

Partenaire historique, le spécialiste de l’énergie intervient également dans de nombreux autres domaines. « Nous collaborons sur différents points comme la prévention aux risques routiers, la création de l’application Inter’électricité qui permet de sensibiliser les gendarmes au risque électrique et de prévenir les risques électriques sur le terrain », explique Nathalie Alexandre. Enfin, pour optimiser le dimensionnement des futures bornes de recharge, en fonctions des capacités du réseau, Enedis a mis à la disposition de la gendarmerie un simulateur de raccordement.

Alain Blanchot