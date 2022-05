La Ville d’Aix-en-Provence optimise la gestion énergétique de 240 équipements publics avec advizeo

Accueil > Aix Marseille > Economie > La Ville d’Aix-en-Provence optimise la gestion énergétique de 240 équipements (...)

Aix-en-Provence ©Destimed /RP

Impliquée depuis de nombreuses années dans une démarche de réduction de ses consommations énergétiques avec notamment la création d’un poste d’économe des flux en 2014, la Mairie d’Aix-en-Provence a lancé, fin 2020, un appel d’offres pour le suivi des consommations fluides et l’amélioration énergétique de ses équipements.

advizeo a été retenue pour la supervision des données énergétiques et le diagnostic énergétique du parc immobilier de la Ville. « Réaliser des économies d’énergie est aujourd’hui indispensable pour la collectivité à un double égard : environnemental et économique. En nous appuyant sur une entreprise spécialisée dans l’optimisation énergétique de nos bâtiments, nous pouvons ajuster notre stratégie et réduire nos consommations », précise Sophie Joissains, maire d’Aix-en-Provence.

La plateforme de monitoring énergétique advizeo a été déployée dès janvier 2021 sur un trimestre pour une surface de bâtiment de plus de 300 000 m². Elle permet de centraliser les données, de reprendre l’historique des consommations, de suivre les consommations en temps réel et de mettre en œuvre des actions d’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier afin de répondre aux enjeux réglementaires et environnementaux. Une fois la plateforme déployée et après la vérification de la complétude des données avec les services de la Ville, l’équipe advizeo a réalisé un audit énergétique global sur la base des données intégrées. Cet audit a permis de définir une stratégie d’optimisation, de remise en état des installations, de rénovation et d’optimisation des équipements de façon sectorisée et hiérarchisée.

Joëlle Canuet, conseiller municipal d’Aix-en-Provence - Efficacité énergétique, Énergies, Fluides - Précarité énergétique explique : « Véritable levier pour la réalisation d’économies d’énergie, le monitoring énergétique est un sujet essentiel pour notre municipalité. Si nous ne connaissons pas précisément nos consommations d’énergie, il est difficile d’élaborer une stratégie pour les réduire. Nous souhaitions une solution de gestion énergétique fiable et nous avons travaillé à un cahier des charges exigeant notamment sur la partie complétude des données. La proposition d’advizeo nous a séduits par son sérieux, l’ergonomie de sa plateforme et l’expertise des Energy Managers pour un accompagnement sur-mesure. La compétence en IoT (Internet of Things - objet connectés) permettait également d’imaginer une seconde phase à notre projet et ainsi d’inscrire notre partenariat dans la durée ».

La solution advizeo permet aux équipes de la Ville de suivre en temps-réel les consommations énergétiques de 240 bâtiments, de détecter les dérives et intègre également l’historique des factures énergétiques. Les agents ont été formés à l’utilisation de la plateforme et de l’ensemble des tableaux de bord. Depuis septembre 2021, advizeo réalise des audits sur 10 bâtiments identifiés comme représentatifs du parc immobilier afin de proposer des préconisations d’amélioration et des plans d’action concrets pour ces bâtiments avec l’objectif d’étendre les solutions aux bâtiments de même type. À terme, la Ville d’Aix-en-Provence souhaite mettre en place un programme de travaux pluriannuel pour améliorer l’efficacité énergétique de son patrimoine bâti.

Le travail mené par advizeo permet également à Aix-en-Provence de répondre aux enjeux du dispositif Éco-énergie tertiaire et aide la Ville à se positionner comme un acteur incontournable de la transition énergétique en Provence.

« Face aux enjeux environnementaux et alors que la hausse du prix de l’énergie se poursuit, il est plus que jamais nécessaire d’agir avec pragmatisme et efficacité pour limiter la consommation énergétique des bâtiments. L’implication de la Ville d’Aix-en-Provence dans une démarche de gestion énergétique est un signal fort. Nous sommes fiers d’accompagner la collectivité dans la réduction de ses consommations et dans l’atteinte des objectifs du dispositif éco-énergie tertiaire. » conclut Gaël Cazamea-Catalan, Energy Manager et Directeur de l’agence advizeo de Vitrolles.