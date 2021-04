Accueil > Ailleurs > Société > La démocratisation de la location de bateau à courte-durée en libre-service

Fort du succès des saisons précédentes et d’un taux d’attrition inférieur à 4%, Wiziboat a donc décidé de déployer son offre dans 21 ports, contre 9 en 2020. Au niveau du maillage, le littoral méditerranéen a clairement été ciblé avec de nouvelles bases à Marseille, Canet-en-Roussillon ou encore Saint Raphaël.

Le modèle basé sur une mutualisation des bateaux est clairement rôdé et en mesure de répondre à une demande à grande échelle. Logique donc que la marque entre aujourd’hui dans une nouvelle phase active de croissance avec l’ambition, au minimum, de tripler son nombre d’abonnés en 2021. Plus loin encore, elle table sur une entrée en bourse d’ici l’été 2021, sur Euronext ACCESSTM afin d’accéder à plus de sources de financement pour soutenir sa croissance et son déploiement commercial en France et à l’international.

Une totale autonomie pour louer son bateau

Wiziboat est une réelle révolution dans le secteur de la navigation de plaisance en s’appuyant sur les nouvelles tendances de consommation, où la propriété d’un bateau n’est plus une priorité, mais plus perçue comme une contrainte. La consommation à l’usage devient un standard, même dans le secteur très feutré du nautisme. Avec l’application, les abonnés réservent un bateau WIZIBOAT, réalisent de façon autonome le check-in, le démarrage et le check out à la restitution.

Au niveau sécuritaire, tout est prévu pour une sortie en mer avec un suivi en temps réel de la position pendant la navigation, grâce à un boîtier embarqué et un système d’alerte en cas de situations non normées (zone de navigation dangereuse, vitesse excessive, problème moteur, eau dans les cales, batterie faible...). Ajoutez à cela une gamme de services complémentaires allant de l’accompagnement à l’obtention du permis bateau...

La carte des ports Wiziboat ©Wiziboat.com

Une clientèle fidèle qui ne cesse de grandir

Au niveau de l’offre, chaque utilisateur choisit l’une des formules d’abonnement, allant de 129 € à 659 € par mois, en fonction de son usage (accès mono ou multibases, catégorie des bateaux, jetons autorisant la réservation, pour une 1⁄2 journée, 1 journée, ou bien un week-end entier). Une alternative qui séduit chaque année de plus en plus de plaisanciers, soit près de 300 personnes, avec un taux de satisfaction client supérieur à 95%. Autre preuve de la qualité, le taux de renouvellement de 96,5%, sur un an glissant !

Pour les concessionnaires de bateaux, le business est basé sur un modèle économique gagnant-gagnant qui leur permet de générer des revenus complémentaires. Ainsi, chaque Wizibase est gérée par une enseigne nautique locale mettant à disposition une flotte de bateaux récents (moins de 3 ans), dimensionnée selon le taux d’utilisation et la croissance des abonnés. Il en assure alors la gestion (maintenance, frais d’assurance, place de port, entretien et réparation le cas échéant).

Parrallèlement, pour accélérer le déploiement de l’offre, Wiziboat propose aux potentiels partenaires une offre de financement en leasing. En échange, l’application reverse 60% du montant des sommes perçues. Ce modèle semble plaire puisque pour 2021, le nombre de bases est passé de 9 à 21, avec notamment un fort taux de pénétration sur la côte méditerranéenne.

Mathieu Seller