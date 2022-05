Accueil > Culture > Musique / Opéra > La direction de l’Opéra de Toulon confiée à Jérôme Brunetière

Jérôme Brunetière est le nouveau directeur de l’Opéra de Toulon (Photo Olivier Pastor)

Après un cursus à HEC Paris, Jérôme Brunetière a poursuivi des études musicales à Copenhague puis à Genève. Durant ses premières années au Festival d’Aix-en-Provence il a été au développement des publics et, notamment, la création des nouveaux services éducatifs et socio-artistiques consacrés à l’ouverture des activités du Festival aux publics les plus diversifiés. En 2020, il crée la Scène Numérique pendant le confinement et pour garder le contact avec le public malgré l’annulation de l’édition en raison du Covid.

Cette même année, Pierre Audi lui confie également la responsabilité de l’Académie du Festival, ainsi que de l’Orchestre des jeunes de la Méditerranée et le charge de la programmation de l’ensemble des concerts et des petites formes scéniques, qui sous l’appellation « théâtre musical », enrichissent la programmation au Festival. En plus de ses responsabilités aixoises, il conseille de 2015 à 2017 le directeur d’Opera Philadelphia, David Devan, pour la création du Festival O qui a repositionné Opera Philadelphia dans le paysage lyrique Nord-américain. Il a également été de 2007 à 2013 membre du conseil d’administration d’Opera Europa.

Pour le nouveau directeur, qui aura à gérer une période hors les murs pour cause de travaux puis un retour dans le bâtiment, le projet qu’il a construit vise à « monter une nouvelle marche pour affirmer la place de Toulon sur l’échiquier de l’opéra et de la culture. Une progression qui se construira par l’excellence artistique, l’audace mais aussi par une attention permanente à l’adhésion du public au projet. Une vision large du public, ceux qui viennent et achètent des billets, mais aussi toutes ceux vers qui l’Opéra doit aller. » Les qualités, dont il a su faire preuve au Festival d’Aix-en-Provence, devraient être autant d’atouts afin de mener à bien ce projet.

