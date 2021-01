La ferme préférée des Français serait-elle celle d’un éleveur de porcs corse ou un domaine viticole vauclusien...?

Accueil > Art de vivre > Vins et Gastronomie > La ferme préférée des Français serait-elle celle d’un éleveur de porcs (...)

Les Français sont friands de leur patrimoine. Après les plus beaux villages, les monuments préférés et les plus beaux marchés… Stéphane Bern prépare une nouvelle thématique : « La ferme préférée des Français ». Pour le coup, l’animateur a demandé aux téléspectateurs de choisir parmi quatorze exploitations présélectionnées.

Le Vaucluse et la Corse fiers représentants du Sud



On retrouve notamment des éleveurs laitiers en montagne, des bergers en Bourgogne-France-Comté, des viticulteurs en Centre-Val-de-Loire… Pour le sud, les viticulteurs Marc et Shirine Salerno, propriétaires du domaine du Cadavre Exquis à La Bastidonne (Vaucluse), ou Carla, François et Ghjulia des éleveurs de porcs de la race corse « porcu nustrale » seront de fiers ambassadeurs.

Une émission diffusée au printemps

Les 14 agricultrices et agriculteurs sélectionnés représentent les 14 régions de France et partagent leur amour de la terre et des beaux produits. Le vote, ouvert à tous depuis le 26 janvier se terminera le 12 février à 12h00. Il peut s’effectuer par téléphone au 3245 (service : 0,80 euro/min + prix d’un appel) ou en ligne sur la page ftvetvous.fr/laferme. Une émission spéciale « La ferme préférée des Français » devrait être diffusée au printemps. La date sera précisée ultérieurement .

La rédaction