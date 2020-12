Accueil > Aix Marseille > Société > La grève de la collecte des déchets a pris fin...

Les poubelles ont investi nombre de rues à Marseille (Photo archives Destimed/RP)

Le conflit social débuté le 18 décembre à la société Derichebourg, chargée d’assurer la collecte des déchets sur les 2e, 15e et 16e arrondissements de Marseille et de la propreté dans les 15e et 16e arrondissements, vient de prendre fin. Un accord ayant été trouvé avec les salariés. Un dénouement dont se félicitent Patrick Rué, le Secrétaire Général FO des Territoriaux de la Ville de Marseille et de la Métropole AMP et Roland Giberti, président du Conseil de territoire Marseille Provence, maire de Gémenos... et les nombreux Marseillais qui ont eu à subir cette situation. Un conflit qui avait conduit Benoît Payan, le maire de Marseille a avancé, dans un communiqué : « Cette situation n’a que trop duré, et comme les Marseillais, je m’insurge et le dis clairement : de telles conditions de saleté, d’insalubrité et de danger sur l’espace public de la Ville sont intolérables ».

Les salariés étaient confrontés à du harcèlement, tant dans les propos, violents, que dans les pratiques

Patrick Rué explique :« Nous avons eu une réunion à laquelle assistait notamment le patron de Derichebourg, le président Roland Giberti et l’Inspection du Travail ». La réunion a débuté ce 30 décembre à 10 heures, pour se poursuivre jusqu’à 14 heures. « On bloquait jusque-là sur deux problèmes, le management et des recrutements avant de parvenir, ce matin, à un bon consensus », avance le responsable syndical qui signale : « En matière de management les salariés étaient confrontés à du harcèlement, tant dans les propos, violents, que dans les pratiques : sanctions, licenciements... Le patron de Derichebourg a pu entendre de nombreux témoignages allant dans ce sens ce matin. ». Les salariés réclamaient une mutation du directeur et de son adjoint : « Ils ont obtenu une mise en congé de ces deux dirigeants, jusqu’à la mi-janvier, le temps de réfléchir à une autre organisation ». Les salariés ont également obtenu « l’embauche, annulée voilà peu, d’un intérimaire et 7 recrutements, la majoration de 50 % des heures supplémentaires jusqu’à la fin du ramassage des ordures accumulées pendant la grève, ainsi que l’étalement des jours de grève sur six mois ». Il ajoute enfin que la collecte reprendrait « ce soir, demain matin au plus tard ».

« Enfin ! »

Samia Ghali, 3e adjointe de la ville de Marseille, maire honoraire des 15e et 16e arrondissements commentait sur son compte twitter, cette fin de conflit : « Enfin ! Fin de la grève pour les salariés de Derichebourg à Marseille. Après plus de 13 jours de grève, un accord de sortie de crise vient d’être trouvé ». Elle ajoutait : « Cette grève que nous avons subi a été violente dans une période déjà tendue sur le plan sanitaire. Nous regrettons que le dialogue social que nous réclamions depuis le 1er jour de grève n’ait pas été mené avant ».

🔴 Enfin !

Fin de la #grève pour les salariés de #Derichebourg à #marseille.

Après + de 13 jours de grève, un accord de sortie de crise vient d’être trouvé.

Dès ce soir, le ramassage sera effectif dans les 2e, 15e et 16e arrondissements de la Ville. ⤵️

📸 @laprovence/ F.Speich pic.twitter.com/gJ7wgG2b1S — Samia GHALI (@SamiaGhali) December 30, 2020

Roland Giberti se félicite de la sortie du conflit : « La société Derichebourg comme ses salariés ont trouvé des accords satisfaisants pour les deux parties sous la médiation de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Je tiens à remercier Martine Vassal pour son soutien tout au long de ces négociations. Je remercie aussi les forces de police qui ont, par leur présence, permis d’assurer un service partiel ces derniers jours ».

Michel CAIRE