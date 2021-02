La mairie de Marignane se dote d’un dispositif de désinfection unique en son genre, le Manoa

Accueil > Aix Marseille > Tech > La mairie de Marignane se dote d’un dispositif de désinfection unique en son (...)

Manoa, c’est le nom du dispositif de désinfection unique en son genre qui équipe depuis peu la mairie de Marignane. Cette innovation développée par Doovision Santé, une entreprise implantée à Torcy en Seine et Marne, permet en effet la désinfection des mains, des objets et de l’air. Le système n’utilise aucun produit chimique et favorise le respect des gestes barrières dans tous les locaux, bureaux et commerces. Une petite révolution dans la lutte contre la Covid-19, mais pas seulement, puisque le Manoa est aussi efficace pour détruire les bactéries et virus responsables de nombreuses infections.

Comment ça marche ?

©Manoa

Manoa utilise la technologie UV-C avec des lampes LED (diodes électroluminescentes) de différentes puissances selon l’utilisation que l’on veut en faire. Peu de personnes le savent, mais contrairement aux UV-A et UV-B, les rayons UV-C ne pénètrent pas le derme (la peau) et sous condition d’une puissance de lampes faible et d’un temps d’exposition très court, ils peuvent aussi agir en désinfection sans danger pour la peau. Le traitement germinicide à base de rayonnement UV-C (avec une longueur d’onde de 254nm) est utilisé depuis de nombreuses années pour sa fiabilité prouvée, notamment en milieu médical et hospitalier pour stériliser les instruments, les plans de travail et l’air et également pour le traitement de l’eau entre autres applications.

Éliminer 99% des germes, des bactéries et des virus

Ainsi avec une puissance de lampe de 8W, couplée à une durée de 3 secondes, l’effet germinicide du Manoa (avec une longueur d’onde UV-C de 254nm) est suffisant pour éliminer 99% des germes, des bactéries et des virus, sans que la durée d’exposition puisse être nocive pour vos mains. Muni d’un capteur, le système Manoa s’allume automatiquement dès l’insertion des mains ou d’un objet. Un affichage écran indique le temps de désinfection (3 secondes) et les lampes sont placées de façon à ne pas être en vue directe pour une solution de désinfection en totale sécurité.

Dominique GONOD #Techsnooper