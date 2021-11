La métropole Aix-Marseille Provence, un tremplin pour les talents d’Afrique

Accueil > Ailleurs > Afrique > La métropole Aix-Marseille Provence, un tremplin pour les talents (...)



Organisé avec le concours d’Aix-Marseille Université, de Kedge Business School, de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), et la contribution d’Africalink, le webinaire accueillera trois Grands Témoins : Wilfrid Lauriano do Rego, Coordonnateur du Conseil présidentiel pour l’Afrique ; Didier Parakian, vice-Président de la Métropole, Délégué aux Relations internationales ; Camille AGON, Directrice de Trace Academia.

Quelque 5 000 étudiants, chercheurs et entrepreneurs sont formés chaque année au sein d’Aix-Marseille Université (AMU), de l’AFD, de l’IRD, de l’Avitem, Kedge, du Grand Port Maritime de Marseille et des écoles de la Chambre de Commerce et d’Industrie Aix-Marseille-Provence. Chaque année, 20% des entrepreneurs africains qui décident de s’investir en France, choisissent Aix-Marseille Provence et ses divers secteurs d’excellence : santé, numérique, énergies, logistique, industries créatives et environnement…

Ainsi la Métropole Aix-Marseille-Provence ne cesse d’intensifier ses relations avec la communauté africaine d’entrepreneurs, en particulier sur le terrain de l’innovation, promu et soutenu par plusieurs initiatives locales : concours Med’Innovant Africa de l’EPA Euroméditerranée, les programmes du réseau Anima Investment Network et le Social and Inclusive Business Camp de l’Agence Française de Développement. Toutes se regroupent lors d’Emerging Valley, le Hub des innovations émergentes entre l’Europe et l’Afrique.

Un écosystème d’incubateurs et d’accélérateurs (Technopole de l’Arbois, Accélérateur M, Marseille Innovation, Ze Box, Incubateur Belle de Mai…) riche, diversifié et adossé à des accélérateurs africains, complète le dispositif et répond aux besoins des startups africaines et aux projets de co-innovation avec l’Afrique.

Aix-Marseille-Provence est aussi naturellement le territoire de naissance de la communauté d’entrepreneurs Africalink, fédérant 167 entreprises dont 35 % de PME africaines, (Rwanda, RDC, Mauritanie, Sénégal…) fondée voilà quatre ans à Marseille.

Les panélistes du webinaire du 17 novembre (10 h 30 à 12 h 00)

Les panélistes du webinaire témoigneront de cette réalité et partageront leurs expériences inspirantes pour la jeunesse métropolitaine de la diaspora :

• Mouhamed Seck - Sénégal - Dirigeant-fondateur de Ownlabs -Lauréat du prix « Next Startup Challenge », formé à Kedge Business School Marseille.

• Oussama Choubai - Maroc - Dirigeant-fondateur de Digitancy - formé à l’ESIL Polytech Marseille.

• Messina Guikoume - Cameroun, France, Burkina - Dirigeante-fondatrice de Messibat International, gagnante du concours Provence Africa Connect d’Emerging Valley, formée à l’Université Aix-Marseille et à l’ESDJB Manosque.

• Abdallah Nassour Yacoub (Tchad - Chercheur doctorant en Sciences de l’Environnement, formé à l’Université Aix-Marseille et encadré durant sa thèse par l’IRD).

Avec aussi la participation de :

• Didier Parakian, vice-président de la Métropole, Délégué aux Relations internationales, fera le point sur l’offre de l’écosystème territorial - formation et accompagnement - en faveur de la jeunesse entreprenante.

• Wilfrid Lauriano Do Rego, Coordonnateur du Conseil présidentiel pour l’Afrique (CPA) sera le Grand témoin du webinaire et fera un point de rappel sur le dispositif national de la communauté Pass Africa en faveur de jeunes de la diaspora, porteurs d’un projet entrepreneurial en France ou en Afrique.

• Camille Agon, Directrice Trace Academia.

