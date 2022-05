Accueil > Méditerranée > Var > La nouvelle piste de l’aéroport international du Castellet dévoilée

La nouvelle piste de l’Aéroport International du Castellet © Morgane Mathurin

Idéalement situé dans le Var, l’aéroport international du Castellet est le plus important aéroport privé de la région Sud pour l’accueil de jets d’affaires. Sa piste de 1 634 mètres entièrement équipée IFR, avec balisage de nuit et parkings permet d’accueillir 24h/24 tous les appareils de tourisme et d’affaires du Falcon 8X aux ATR 72 et BAE 146 (100 passagers). Cinq hangars peuvent accueillir les plus imposants avions d’affaires, à l’abri du soleil et des intempéries.

Après deux mois de travaux de réfection fin 2021, l’aéroport International du Castellet a rouvert ses portes au trafic aérien le 22 janvier 2022, comme symbole d’un nouveau souffle pour l’aéroport varois inauguré par Paul Ricard en 1962. Les travaux de rénovation de la piste ont été confiés à la société Colas et mobilisé une centaine de personnes pendant deux mois. Après le rabotage, la reconstitution des plateformes d’assises de la piste et la réalisation des structures en enrobés bitumineux, le balisage lumineux de la piste a été modifié ainsi que des automates de gestion. Cet important chantier, financé à 100 % par la société Aéroport International du Castellet, à hauteur de 4 millions d’euros, fut également l’occasion pour la direction de l’aéroport d’anticiper une évaluation réglementaire majeure et ainsi effectuer par avance la mise en conformité de la piste à la nouvelle norme européenne et internationale de l’EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne).

C’est en bus à impériale que les invités ont pu profiter d’une visite inédite des installations de l’aéroport © Morgan Mathurin

Jérémie Starc, Directeur de travaux de la société Colas rappelle : « Les techniques de réalisation des travaux de la piste ont été pensées afin de limiter l’impact environnemental des travaux avec par exemple la réutilisation ou le recyclage de 100% des matériaux du site. Cette réfection de la piste s’accompagne d’un contrat de performance sur les 25 prochaines années qui porte sur l’entretien et le maintien en état de la piste ».

Stéphane Clair, Directeur Général du Circuit Paul Ricard et de l’Aéroport International du Castellet met en exergue la nouvelle dynamique de l’infrastructure aéroportuaire varoise : « Avec l’équipe de l’aéroport, nous avons lancé un travail important sur des axes d’engagement vers une politique de développement durable. Un nouveau directeur d’exploitation, Jean-François Deltour, est désormais à la tête de cette équipe expérimentée et motivée de l’aéroport. Dans un futur proche, nous allons entreprendre la modernisation de la zone d’accueil des passagers afin de proposer une offre unique et des équipements modernes ».

Durant cette fin d’après-midi, les invités ont pu profiter d’une visite inédite des installations de l’aéroport et découvrir en privilégié le tarmac à bord d’un bus à impériale, escorté par une parade des équipes de sécurité et des pompiers de l’aéroport varois

La rédaction