La région Sud au Salon international de l’agriculture 2023 : ’Produire et consommer 100% Sud, c’est possible !"

La Région Sud, participera à la 59e édition du Salon International de l’Agriculture, du 25 février au 5 mars, au Parc des Expos de Paris Porte de Versailles. Sur un espace de près de 1 000 m² aux couleurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 6 départements de la région seront tous représentés pour la 1ère fois. Afin de faciliter l’accès aux producteurs des différentes filières, la Région disposera également pour la 1ère fois, d’un espace de 42 m², en plus des 135 m² de son stand, pour leur permettre de mettre en avant leur savoir-faire et leurs produits.



Dès le lundi 27 février, Renaud Muselier, sera sur l’Espace Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le Hall 7-1, Allée G, Stand 065, en présence des jeunes agriculteurs de la région, à partir de 18h. Puis, le mardi 28 février, il inaugurera le stand régional, à 11h. Quoi de mieux que de manger un repas cuisiné avec des produits frais et locaux ? Cette édition 2023 sera 100 % Sud avec la mise en valeur des différentes filières régionales. La Région Sud a tenu à ce que le plus grand nombre de producteurs puisse avoir la possibilité de valoriser leurs produits.

Grâce à cet espace dédié, la Région souhaite promouvoir celles et ceux qui font rayonner l’excellence du territoire régional. Au total, 21 filières seront représentées telles que : la Confrérie de la Fraise, la Fédération du riz de Camargue et l’Association Alpilles Camargue, France Olive : Moulin de Barbentane, le Comité de Promotion de l’huile du Var, France Amande - Bedouin, Aromates de Provence, etc.

Pendant 9 jours, de nombreuses animations ludiques, culinaires et interactives seront proposées afin de faire découvrir toutes les saveurs du Sud et les talents exceptionnels du territoire.

« Vous recherchez une alimentation de qualité et de proximité pour vous et vos enfants ? Vous pouvez compter sur les agriculteurs et producteurs du Sud mais aussi sur notre Région qui développe le réseau des magasins de producteurs sur son territoire et permet d’approvisionner l’ensemble des lycées en produits locaux. Un objectif, que chaque habitant de la région Sud puisse manger sainement ! », indique Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président délégué de Régions de France.

Mangez sain pour avoir la pêche !

L’engagement de la Région Sud pour les agriculteurs ne s’arrête pas au Salon de l’Agriculture ! Pour défendre les produits locaux et celles et ceux qui font rayonner les filières d’excellence au quotidien, la Région déploie une campagne de communication digitale sur les réseaux sociaux avec des jeux de mots « fruités » à travers la démarche « en région Sud, Produisons et Consommons responsable ». Cette communication valorisera les produits agricoles et la politique régionale auprès du grand public. L’objectif étant d’inciter à manger local, avec des produits de proximité, pour une alimentation saine et équilibrée.