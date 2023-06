Accueil > Provence > Politique > La région Sud n’est pas à sec sur la question de l’eau

Renaud Muselier lors États Régionaux de l’eau (Photo Yann Bouvier)

Deux mois après l’annonce du Plan Eau national par le président de la République, les États Régionaux de l’eau ont permis de réunir et faire interagir tous les acteurs et montrer que des solutions existent face au manque d’eau.

Plusieurs annonces ont, à cette occasion, été faites par Renaud Muselier qui inscrit cette quête de l’eau dans l’histoire : « Des aqueducs romains de l’antiquité jusqu’au barrage de Serre-Ponçon, en passant par l’eau des collines de Marcel Pagnol, les hommes du Sud ont toujours cherché à amener l’eau là où elle n’était pas ». Aujourd’hui, ajoute-t-il : « Réutiliser l’eau, la préserver et moderniser les canaux sont les principales solutions pour lutter contre la sécheresse ». Plusieurs actions seront mises en place prochainement sur le territoire régional. « 3,5 milliards d’euros sont investis dans notre région pour préserver l’eau », indique Renaud Muselier qui détaille : « Un budget porté par l’agence de l’eau Rhône Med : 2,5 milliards d’euros jusqu’en 2028 ; un budget sur l’hydraulique agricole de 1 milliard d’euros : 620M€ investissement de la Société Canal de Provence jusqu’en 2028 ; un projet Hauts de Provence Rhodanienne Nord Vaucluse : 105M€ ; investissements issus de l’étude Prohydra : 315M€. »

Accompagner la réduction de consommation d’eau du grand public

En s’appuyant sur les assises départementales de l’eau, le premier point cité concerne l’économie d’eau : « Nous allons accompagner la réduction de consommation d’eau du grand public. Nous débloquons 10M€ supplémentaires pour devenir collectivité exemplaire, et pilote, en matière de sobriété ». Dans ce cadre le président de région annonce l’installation de récupérateurs d’eau de pluie, sur l’ensemble du patrimoine régional (lycées, bureaux, bâtiments) qui peut en être équipé, d’ici 2025. L’équipement de 100 % des lycées en matériel d’économies d’eau d’ici 2026 : robinets, toilettes, douches, arrosages d’espaces verts… L’achat de récupérateurs d’eau de pluie pour les particuliers, à partir de janvier 2024. La Région va également accompagner les projets de lutte contre les fuites en complément du

financement de l’agence de l’eau pour les territoires ruraux.

Récupération de l’eau douce de Saint-Chamas : 1,3 milliard de m3 d’eau

Concernant la centrale de Saint-Chamas qui met en péril l’écosystème de l’Étang de Berre Renaud Muselier met en exergue un projet de récupération de l’eau douce de Saint-Chamas soit 1,3 milliard de m3 d’eau qui bénéficieront à la plaine de la Crau (budget 1,7 milliards d’euros) et il n’omet pas de mobiliser l’Europe, donnant notamment l’exemple de l’appel à projet Feder sur la restauration des milieux (15M€).

Outre les économies la Région entend trouver de nouvelles méthodes d’approvisionnement en eau. Ainsi est annoncé le lancement d’un appel d’offres pour le développement d’une unité mobile de production d’eau potable visant à l’achat de 3 générateurs d’eau itinérants, appelés « tulipes », pour transformer l’atmosphère en eau. Ces générateurs peuvent produire 800 litres d’eau par jour et fonctionnent avec des panneaux solaires, pour une mise en œuvre début 2024.

Lancement de la plus grande expérimentation de France de réutilisation des eaux usées

Renaud Muselier a de plus annoncé le lancement de la plus grande expérimentation de France de réutilisation des eaux usées, pour passer à 10 % de réutilisation soit 50 millions de m3, en lien avec l’Université d’Aix-Marseille, la Société du Canal de

Provence, Suez et Veolia.

Projet de loi pour modifier l’arrêté sécheresse

La Région souhaite contribuer à la modification de l’arrêté sècheresse afin de prendre en compte l’origine des prélèvements, selon qu’ils affectent ou non les milieux naturels. Le projet prendrait aussi en compte les ressources, qu’elles soient prises dans des réserves artificielles ou naturelles.

Méditerranée du Futur sera sur le thème de l’eau

Cet événement phare, organisé chaque année par la Région Sud, se tiendra à Marseille du 20 au 23 septembre 2023 sur le thème de l’eau. Les conclusions des échanges seront présentées au Pape à l’occasion de sa venue dans la Cité phocéenne.

Campagne de sensibilisation : Chaque goutte compte, l’eau c’est la vie !



En parallèle, la Région Sud lance une campagne de sensibilisation des habitants et touristes, leur recommandant de réduire l’usage de l’eau sous le slogan « Chaque goutte compte, l’eau c’est la vie ». Cette nouvelle initiative entend toucher l’opinion publique, en mettant en scène une femme et un homme dont les visages se craquellent, métaphores du sol de notre région qui se dessèche. « Sauver l’eau, l’eau que nous buvons, avec laquelle nous nous lavons, mais aussi sauver l’eau de notre agriculture et préserver les ressources de notre région, comme nos lacs, nos rivières. L’objectif de la campagne est d’encourager habitants et touristes à limiter leur utilisation de l’eau, en en faisant un mode de vie », conclut Renaud Muselier.

Michel CAIRE