La rubrique ’gastronomies africaines’ par Dénadi Carole Sagbo : Le fonio produit fétiche du chef Pierre Thiam

Pour rappel, cette rubrique « Gastronomies africaines » a pour vocation de mettre en lumière les talentueux(ses) chef(fe)s du continent africain et de faire connaître au plus grand nombre des recettes gourmandes et faciles à reproduire.

Dans le schéma des vecteurs du « soft power », la culture est souvent présentée comme la source la plus évidente d’influence auprès des nations étrangères. Rappelons-le, la gastronomie fait partie intégrante de la culture et les États africains en mesurent encore trop peu la complexité des enjeux politiques et géopolitiques à l’échelle mondiale. On oublie d’ailleurs trop souvent que les chef(fe)s sont des artistes à part entière. Il convient également de rappeler que, l’Afrique, c’est 54 États avec des zones géographiques aux influences différentes, des recettes certes communes à certaines régions, mais également des recettes propres à chaque pays. Nos gastronomies sont, de ce fait, multiples et diverses, et promeuvent une alimentation saine et de saison, avec de nombreux produits sans gluten. Il convient aussi de rappeler qu’elles reposent sur une agriculture responsable portée par des professionnels engagés.

Cette rubrique « Gastronomies africaines » représente donc une opportunité unique, qui permet de mettre à l’honneur l’Afrique à travers les talentueux(ses) chef(fe)s du continent, ainsi qu’une grande variété de produits alimentaires souvent méconnus. Les chef(fe)s présenté(e)s ont tou(te)s un point en commun : partager leur passion et redonner leurs lettres de noblesse aux arts culinaires africains.

Aujourd’hui, je vous emmène de l’autre côté de l’Atlantique à la rencontre du chef sénégalais Pierre Thiam, auteur et activiste social, ardent défenseur de la valorisation des produits africains aux États-Unis et installé depuis près de 30 ans à New-York.

Né et élevé à Dakar, au Sénégal, le style de cuisine du chef Thiam est à la fois moderne et éclectique, enraciné dans les riches traditions culinaires de l’Afrique de l’Ouest. Son dernier livre de cuisine, « The Fonio Cookbook (Lake Isle Press) », a été publié en octobre 2019. Ses deux premiers livres de cuisine, « Yolele ! Recipes from the Heart of Sénégal » et « Sénégal : Modern recipes from the Source to the Bowl », ont été nominés pour de prestigieux prix, y compris Julia Child Cookbook Award, le Gourmand Award, et le James Beard Award du meilleur livre de cuisine international.

Grâce à son plaidoyer et à de nombreuses apparitions dans les médias, il s’est fait connaître comme un ambassadeur culinaire, dédié à la promotion de la cuisine ouest-africaine à travers le monde. Son TED Talk, donné au TEDGlobal 2017 a été visionné plus d’un million de fois. Chef Thiam siège au conseil d’administration de plusieurs organisations internationales dont IDEO.org et SOS Sahel. Il est aussi membre du conseil consultatif du Culinary Institute of America (CIA).

Son entreprise Yolélé supporte les paysans du Sahel en ouvrant de nouveaux marchés à leurs produits, dont les principaux à base de fonio sont distribués par plusieurs chaînes de supermarchés à travers les États-Unis, ainsi que sur de nombreuses plateformes en ligne telles que Amazon, et bien sûr, Yolele.com.. Il est également chef exécutif et propriétaire de Teranga, une chaîne de restauration rapide de New York.

Connaissez-vous le fonio, céréale sans gluten originaire d’Afrique de l’Ouest partie à la conquête de l’Occident ? Ce produit est en effet un des produits fétiches du chef Thiam, qui s’est donné pour mission de faire découvrir et implanter le fonio dans les habitudes alimentaires des Américains. Je vous invite donc à découvrir sa délicieuse recette du pudding de fonio au chocolat et à la noix de coco. Testez-la et vous n’en laisserez pas une miette ! 😊

Pudding de fonio au chocolat et a la noix de coco du chef Pierre Thiam

Le chef sénégalais Pierre Thiam © Dénadi-Di

Pour 4 personnes

Ingrédients :

2 tasses de lait de coco (plus au besoin)

1 cuillère à café d’extrait de vanille

1 tasse de dattes Medjool, épépinées (ou 1 tasse de sucre brun)

1/2 tasse de cacao cru en poudre

1/2 tasse de noix de coco râpée non sucrée

1 tasse de fonio cuit

Pincée de sel de mer

2 cuillères à soupe de grignotines de cacao (ou de chocolat noir haché)

Garniture :

Fruits frais divers (framboise, fraises, mangue...)

Noix de coco râpée séchée non sucrée, grillée

Étapes :

Verser le lait de coco dans une casserole et porter à ébullition. Ajouter le sucre et l’extrait de vanille. Remuer pour dissoudre et réduire le feu. Ajouter la poudre de cacao et le sel de mer et mélanger jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse et crémeuse.

Transférer le mélange dans un grand bol à mélanger. Ajouter le fonio cuit et mélanger délicatement jusqu’à ce qu’il soit bien intégré.

Incorporer délicatement les éclats de cacao ou le chocolat noir haché.

Laissez refroidir pendant au moins 30 minutes pour que le pudding se raffermisse légèrement.

Servir froid garni de fruits, d’une pincée de poudre de cacao et de noix de coco grillée.

Bonne régalade et ne l’oublions jamais, la cuisine retisse les liens et a ce singulier pouvoir de nous rassembler par-delà nos différences, autour du plaisir originel et universel des arts de la table !