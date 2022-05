Accueil > Culture > Musique / Opéra > La saison 2022/23 à l’Opéra de Marseille - Verdissimo !

On dit souvent que Marseille est la scène lyrique la plus italienne de France L’affirmation n’est peut être pas si incongrue que ça. Mais, assurément, elle est l’une des plus « verdiennes » et le prouve d’une saison sur l’autre. Ainsi, alors que le rideau tombe actuellement sur Don Carlo pour clôturer l’exercice 2021/22, c’est avec Macbeth que la prochaine s’ouvrira en octobre. Verdissimo !

Karine Deshayes sera royale so british en novembre pour Rossini et protestante par amour, en juin 2023, pour les Huguenots de Meyerbeer (Photo Aymeric Giraudel).

Sept opéras, dont deux en version concertante, sont au programme de la prochaine saison de l’Opéra de Marseille. C’est Lady Macbeth et les sorcières qui ouvriront le bal de façon sanglante. Elle aura les traits, et la voix, d’Anastasia Bartoli. Macbeth sera incarné par Dalibor Jenis, Frédéric Bélier Garcia signant la mise en scène et le maestro Arrivabeni assurant la direction d’un orchestre qu’il connaît parfaitement et dont il sait combien la musique de Verdi lui sied. Novembre sera concertant avec Élisabeth, reine d’Angleterre qui ne célèbrera pas son jubilé de platine mais qui verra Karine Deshayes succéder à la prima donna assoluta Isabella Colbra, 207 ans plus tard, pour magnifier la partition de Rossini qui, chose étrange, n’a jamais été donnée à Marseille. Même cas de figure pour la Giovanna d’Arco de Verdi qui n’a jamais figuré sous les ors marseillais. Pour la circonstance c’est Yolanda Auyanet qui affrontera le rôle à défaut de bouter l’anglois… Des représentations au début et à la fin du mois qui pousseront le maestro Roberto Rizzi Brignoli à prendre ses quartiers automnaux du côté du Vieux-Port puisqu’il sera à la baguette pour les deux rendez-vous.

Josépha et Carmencita, les retrouvailles

Pour les fêtes de fin, et de début, d’année, exactement 40 ans après sa dernière représentation à l’opéra, l’opérette de Ralph Benatzky L’Auberge du Cheval Blanc sera proposée place Beauvau dans une production « années folles » de l’Opéra de Lausanne mise en scène par Gilles Rico ; Laurence Janot sera Josépha, vivement décembre pour goûter l’ambiance autrichienne ! Fera-t-il frais en février ? On ne peut être sûr de rien aujourd’hui côté météo. Toujours est-il que pour affronter les frimas, c’est la Carmencita qui viendra réchauffer les cœurs et, dans le même temps, la libido de Don José. Jean-Louis Grinda signe la mise en scène de cette Carmen qui aura traits et voix d’Héloïse Mas. Deux jeunes anciens de l’Opéra seront à la tête de l’orchestre : Victorien Vanoosten et Clelia Cafiero que nous retrouverons avec plaisir.

Deux blockbusters pour terminer

Au printemps, à l’instar des champs, c’est re-Verdi avec Nabucco. Un rendez-vous qui verra Paolo Arrivabeni retrouver ses habitudes phocéennes à la direction de l’orchestre, Csilia Boross affrontant la redoutable partie d’Abigaïlle et Juan Jesus Rodriguez campant le rôle-titre. L’unique nouvelle production de la saison, appelée à baisser le rideau, sera celle des Huguenots de Meyerbeer dont Louis Désiré signera la mise en scène, José-Miguel Perez-Sierra en assurant la direction. Sur scène le duo Karine Deshayes (Valentine) et Enea Scala (Raoul de Nagis) devrait faire des étincelles vocales… Neuf concerts de l’Orchestre Philharmonique de Marseille sont aussi programmés en alternance à l’Opéra et à l’auditorium du Pharo, un concert du Festival Musiques Interdites et des rendez-vous de musique de chambre complétant une saison dont l’intégralité est à retrouver sur opera.marseille.fr. L’institution lyrique et musicale marseillaise poursuivant aussi, en cette nouvelle saison, ses actions auprès des écoliers, collégiens, lycéens et étudiants ainsi qu’auprès des publics dits « empêchés ».

Michel EGEA

Pratique. Le renouvellement des abonnements se poursuit jusqu’au 18 juin. Les nouveaux abonnements seront souscrits à partir du 21 juin - Achat de places à l’unité : ouverture exceptionnelle des ventes le 28 juin dans le hall de l’Opéra et à l’Odéon.

Renseignements :opera.marseille.fr - Tél. : 04 91 55 11 10 / 04 91 55 20 43.