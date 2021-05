Accueil > La vigne étudiée sous toutes ses coutures à Valensole

De plus en plus d’agriculteurs ont planté ou souhaitent planter de la vigne sur le plateau de Valensole, les chambres d’agriculture ont donc souhaité s’emparer du phénomène pour les accompagner et les conseiller au mieux.

Expérimentation viticole à Valensole ©AG

Depuis plusieurs années, Garance Marcantoni de la chambre d’agriculture du Var met en place des parcelles expérimentales pour étudier les impacts du changement climatique dans son secteur varois. Cette année, elle avait un surplus de 785 pieds d’une vingtaine de cépages différents Métis, Provence et Sud, et elle s’est dit que cela pourrait être intéressant de les implanter plus au Nord sur le plateau de Valensole, un secteur et des viticulteurs bas-alpins qu’elle connait bien puisqu’elle dispense régulièrement des formations avec les chambres d’agriculture des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute Provence.

Un suivi régulier de l’évolution

C’est ainsi que mi-avril plusieurs centaines de pieds de vigne ont été implantées sur une parcelle appartenant à Alexandre David sur la commune de Valensole, un agriculteur déjà accompagné et suivi par Garance Marcantoni pour sa conversion au bio et l’implantation d’un vignoble sur son exploitation. Ce type de parcelles expérimentales permet d’étudier les réactions et la diversité des différents cépages sur des terres non irriguées et au sec. Elles vont faire l’objet d’un suivi régulier pour ausculter les différents stades phénologiques et pour réaliser des mesures scientifiques

À terme, cela permettra de guider les viticulteurs vers les cépages les plus résistants dans ce secteur qui suscite un engouement grandissant. Il s’agit d’un suivi qui se déroulera sur plusieurs dizaines d’années avec l’espoir d’une première récolte dans trois ans.

A.G. pour L’Espace Alpin

Les différents cépages implantés Syrah-Plant droit, Cinsault-Carignan, Alicante-Cinsault, Carignan-Grenache, Mouvèdre-Cinsault, Mouvèdre-Grenache, Aramon-Auban, Ugni blanc-Mouvèdre, Grenache-Cinsault, Grenache-Carignan, Téoulier noir, Mourvaison E14, Plant droit, Colombaud E4, Colombaud E2, Barbaroux, Mourvèdre blanc, Clairette blanche, Mourvèdre noir, Mourvèdre gris 1215, Touriga, Zinfandel, Pinotage, Mavrud.