La ville de Marseille lance une grande campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes

Accueil > Aix Marseille > Politique > La ville de Marseille lance une grande campagne de sensibilisation contre (...)

En France, une femme sur 10 est victime de violence. Des violences qui, encore aujourd’hui, sont trop souvent passées sous silence et restent impunies en l’absence de dépôt de plainte et d’engagements de poursuites judiciaires. Résolument engagée pour une ville plus juste et plus solidaire, la Ville de Marseille se mobilise en communiquant, informant et sensibilisant les Marseillaises et les Marseillais sur la réalité de ces violences et surtout sur les dispositifs d’urgence mis à disposition des victimes.

© ville de Marseille

A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination des violence à l’égard des femmes, ce jeudi 25 novembre, la Ville de Marseille s’engage et lance dans toute la ville une grande campagne de sensibilisation grand public, également ciblée auprès des établissements de la vie nocturne.

Des affiches "Stop aux violences faites aux femmes"

Des affiches portant le message « Stop aux violences faites aux femmes » seront diffusées dans toute la ville et dans les établissements municipaux comme les équipements sportifs, les centres sociaux et maisons pour tous et les bureaux municipaux de proximité. Elles ont pour objectif de promouvoir le numéro national d’urgence 3919 pour les femmes victimes de violence. Le 3919 Violence Femmes Info accessible 24h/24 et 7 jours sur 7 constitue le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement...). Il propose une écoute, il informe et il oriente vers des dispositifs d’accompagnement et de prise en charge.

Le violentomètre, outil de sensibilisation

S’ajoute à cette campagne la diffusion et la mise à disposition de 60 000 « violentomètres » dans la ville. Sous forme de marque-page représentant une échelle de couleurs, le « violentomètre » permet d’évaluer le niveau de consentement et de violences d’une relation. Créé en Amérique latine, le « violentomètre » a été adapté par la mairie de Paris, les Observatoires des violences faites aux femmes de Paris et Seine-Saint-Denis ainsi que l’association En Avant Toute(s). Cet outil sera distribué gratuitement aux sorties de ces stations de métro marseillaises et également mis à disposition dans toutes les pharmacies de la ville, auprès des associations ainsi que dans les bibliothèques municipales et les mairies de secteurs.

Un travail engagé avec les associations de commerçants

La Ville a souhaité aussi cibler en particulier les établissements de la vie nocturne dans le cadre de cette campagne de sensibilisation. De plus, un travail avec les associations de commerçants et les associations spécialisées sur ces questions de violences sexuelles a été lancé pour accompagner et soutenir une démarche de formation et de sensibilisation des établissements.

A l’occasion d’une rencontre avec les équipes de l’association Solidarités Femmes 13 dans leurs locaux mercredi matin, le maire de Marseille Benoît Payan, accompagné de Nathalie Tessier, conseillère municipale déléguée aux droits des femmes, a déclaré : « La lutte contre les violences faites aux femmes c’est une priorité, une obligation politique et morale. Cette année, nous lançons la plus grande campagne de sensibilisation qu’a connue notre ville, pour rendre visible ces drames de l’ombre et permettre à toutes les femmes de faire appel à l’aide quand elles se sentent en danger. En travaillant en lien très étroit avec les associations de prévention et d’accompagnement, les structures accueillant du public mais aussi les établissements de la vie nocturne, et en créant des lieux d’accueil, nous mobilisons toutes les forces de notre ville pour la protection des Marseillaises. »

En complément des actions indispensables d’information, la municipalité protège les plus vulnérables et soutient la mise en place de lieux refuges pour les femmes en détresse, victimes de violences, de discrimination ou de précarité. Depuis mars 2021, la ville de Marseille, aux côtés de l’État, a ainsi mis à disposition d’un collectif d’associations, l’Auberge marseillaise pour l’accueil des femmes avec ou sans enfant.

Les numéros d’urgence

Toutes les femmes victimes de violences ou personnes témoins de violences peuvent contacter différents services d’aide :

La plateforme nationale d’écoute des victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles : en téléphonant au 3919, Violence Femmes Info.

Signaler une violence conjugale sur la plateforme gouvernementale en ligne : « Arrêtons les violences ».

En cas d’urgence et de danger immédiat : appelez le 17 (Police Secours), le 112 (depuis un téléphone portable) ou le 114 par SMS.

Numéro gratuit destiné aux femmes victimes de viol ou d’agressions sexuelles : 0800 05 95 95 - SOS Viols.

Toutes les informations pratiques sur marseille.fr