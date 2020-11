La ville de Marseille reçoit les représentants des commerçants

Accueil > >

La maire de Marseille, Michèle Rubirola, le Premier adjoint, Benoît Payan, Laurent Lhardit, adjoint en charge du dynamisme économique, de l’emploi et du tourisme durable, Rebecca Bernardi, Adjointe en charge du Commerce, de l’artisanat et des noyaux villageois, et Yannick Ohenassian, adjoint en charge de la tranquillité publique, de la prévention, de la sécurité et de l’espace public, ont reçu ce mercredi 25 novembre, à l’Hôtel de Ville, plusieurs représentants des commerçants marseillais, dont Bernard Marty, président de l’Umih 13 et Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence.