La ville de Marseille s’engage aux côtés de l’Union européenne pour la préservation des océans

Accueil > Aix Marseille > Politique > La ville de Marseille s’engage aux côtés de l’Union européenne pour la (...)

Marseille accueille les 13 et 14 juin une mission spéciale de l’Union européenne en faveur de la préservation de la mer Méditerranée et de l’ensemble des cours d’eau du continent. Ces deux journées seront notamment ponctuées d’une exposition sur la pollution plastique et d’une conférence pour réfléchir à l’implication des citoyens dans la protection des océans.

© Philippe Maillé

Cet événement international, co-organisé par l’Union européenne, Aix-Marseille Université, la ville de Marseille et la Région Provence-Alpes Côte d’Azur, promeut l’engagement de la mission Horizon Europe « Restore our Ocean and Waters by 2030 » et la transition vers une pollution zéro en Méditerranée.

La ville de Marseille, lauréate du label européen « 100 villes neutres en carbone d’ici 2030 », s’engage et participe au quotidien à la protection de la biodiversité marine et terrestre, à la végétalisation des parcs, jardins et écoles, à la rénovation des bâtiments et équipements publics de la Ville, à la lutte contre la pollution de l’air, ou encore à la promotion des mobilités douces et du tri des déchets.

Benoît Payan, le maire de Marseille accueillera la mission européenne pour "Régénérer notre océan et nos eaux" ce lundi 13 juin 2022 à 19 heures - Espace Vieux-Port du Jardin du Pharo - 65, boulevard Charles Livon, 13007 Marseille en présence de Maria Cristina Messa, ministre italienne des Universités et de la Recherche