Lancement de la 3e édition de l’école de mathématiques ’Les Cigales’ pendant les vacances de la Toussaint.

Accueil > Aix Marseille > Société > Lancement de la 3e édition de l’école de mathématiques ’Les (...)

Le Centre International de Rencontres Mathématiques- Cirm (AMU/CNRS/SMF), l’Institut de mathématiques de Marseille - I2M (AMU/CNRS/Centrale Marseille) et l’association « Maths pour tous », en collaboration avec Alstom, organisent la 3e édition de l’école de mathématiques « Les Cigales » pendant les vacances de la Toussaint. Ainsi du 25 au 29 octobre 2021, une trentaine de lycéennes de Première, sélectionnées sur lettre de motivation et recommandation de leurs enseignants, ont l’opportunité d’approfondir leurs connaissances en mathématiques auprès de brillants chercheurs français et étrangers qui fréquentent le Cirm, un lieu unique au monde.

©Eric Delbecque

Cette 3e édition de l’école de mathématiques "Les Cigales" [1] a pour vocation de développer l’attractivité des matières mathématiques auprès des jeunes filles afin, au final, de parvenir à plus de parité dans les métiers techniques et scientifiques. Durant 5 jours, les lycéennes vont découvrir que les mathématiques sont partout et surtout qu’elles sont accessibles à la plupart des personnes, aux filles comme aux garçons.

Fort de son succès grandissant depuis 2019, l’école mathématiques Les Cigales sera désormais organisée deux fois par an : une session pendant les vacances de la Toussaint et une seconde pendant les vacances de Printemps.

« Les femmes sont sous-représentées en science... »

Pour Pascal Hubert, directeur du Cirm-Luminy et créateur de l’école Les Cigales « Les femmes sont sous-représentées en science et particulièrement en mathématiques et informatique. L’école des cigales a pour but de donner envie de faire des sciences à des jeunes filles brillantes, certaines issues de milieux défavorisés. Le cadre du Cirm et sa renommée internationale en font un lieu particulièrement adapté pour initier les élèves à la recherche mathématique. La proximité avec les calanques et la fac de sport permettent d’ajouter à cette semaine de vacances mathématiques un aspect ludique ».

« Nous avons à cœur de faire découvrir nos métiers et la culture scientifique et mathématique à des jeunes filles qui seront peut-être les talents de demain de notre entreprise. Notre participation à l’école "Les Cigales" s’inscrit dans notre engagement plus global à soutenir l’écosystème local dans lequel nous sommes implantés (à Aix-en-Provence, Marseille et Vitrolles pour la région Sud), à contribuer au développement des compétences et à renforcer l’attractivité des métiers techniques dans une optique de diversité (de genre, sociale, culturelle…) », précise Emmanuel Bailly, directeur des sites Alstom d’Aix-en-Provence et Vitrolles.

Échanger avec 3 ingénieures d’Alstom

Avec cette école montée au sein du Cirm, les jeunes filles sont en immersion totale pendant cinq jours, bénéficiant des infrastructures hôtelières de qualité et des salles de conférence totalement équipées. Des vacances studieuses avec des matinées réservées aux ateliers mathématiques et des conférences thématiques en soirée avec des intervenantes spécialisées en mathématiques, informatique ou encore électronique. Les jeunes filles auront également l’opportunité d’échanger avec 3 ingénieures d’Alstom et de sa filiale Helion Hydrogen Power sur leur parcours, leur expérience et leur perception de la place des femmes dans les métiers techniques. Mais aussi des vacances sportives avec des activités ludiques les après-midis, grâce au soutien de la Faculté des sciences du sport (AMU).

La rédaction

Signaler un contenu ou un message illicite sur le site