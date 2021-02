Lancement du concours Marseille en fleurs alors... dites-le avec des fleurs

Accueil > Aix Marseille > Société > Lancement du concours Marseille en fleurs alors... dites-le avec des (...)

Dites-le avec des fleurs, eh bien pourquoi pas ! Mais au fait a-t-on aujourd’hui vraiment le choix ? Alors analysons la situation. Vous avez pu remarquer que parler avec un masque sur ce qui nous sert habituellement de banane pour jouir de certaines situations est à la fois dénué de charme et parfois même il en ressort un brouhaha de sons étouffés -étouffés est vraiment le terme exact- qui nous oblige très souvent à répéter, seriner ce qui n’était qu’un petit rien. On en perdrait presque l’envie de parler -pas moi, cela ferait trop plaisir à mon entourage-. Et pire encore, on ne peut même plus s’exprimer au travers de câlins et autres bisous... Alors oui disons-le avec des fleurs....