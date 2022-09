Lancement réussi du satellite de télécommunications Eutelsat Konnect VHTS

D’une capacité de 500 Gbps en bande Ka, il est le satellite de télécommunications géostationnaire le plus grand et le plus puissant jamais fabriqué en Europe. Sa charge utile comprend notamment le processeur numérique le plus performant jamais mis en orbite qui combine une allocation de capacité agile et une utilisation optimale du spectre.

Eutelsat Konnect VHTS est le satellite de tous les superlatifs : 9 mètres de haut, l’équivalent d’un immeuble de trois étages, 45 mètres d’envergure une fois les panneaux solaires déployés et une masse au décollage de 6,4 tonnes. D’une durée de vie nominale supérieure à 15 ans, ce satellite repose sur une plateforme tout-électrique Spacebus NEO de Thales Alenia Space développée avec le support du CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) et de l’Agence spatiale européenne (ESA).

D’une capacité sept fois supérieure à celle de son cousin Eutelsat Konnect lancé en 2020, ce satellite de nouvelle génération contribuera à réduire la fracture numérique en fournissant un accès internet à très haut débit à travers toute l’Europe, en particulier dans les régions isolées à faible couverture. Ses services haut débit, disponibles sur terre, en mer et dans les airs, n’importe où et n’importe quand dans la zone desservie, seront comparables à ceux des réseaux à fibre optique en termes de performances.

« Je suis très fier de la réussite du lancement d’Eutelsat Konnect VHTS, un bijou technologique qui est le fruit de notre collaboration de longue date avec Eutelsat », a déclaré Hervé Derrey, Président-Directeur général de Thales Alenia Space qui souligne : « Eutelsat Konnect VHTS incarne notre vision "Space for Life" d’offrir aux citoyens européens une connectivité haut débit sans précédent, où qu’ils se trouvent, avec un objectif de 100 Mbps par utilisateur. Il n’y aura plus d’endroits privés du haut débit ! »

La rédaction

À propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d’expérience et une diversité unique en termes d’expertise, de talents et de cultures, les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l’observation de la Terre et la gestion de l’environnement, l’exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. « Les institutions, gouvernements et

entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; observer notre Planète ; optimiser l’utilisation des ressources de la Terre et celles de notre Système solaire. » Thales Alenia Space a la conviction que l’espace apporte une nouvelle dimension à l’humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space

a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 2,150 milliards d’euros en 2021 et emploie environ 8 900 personnes dans 10 pays, avec 17 sites en Europe et une usine aux États-Unis.

Plus d’info : thalesaleniaspace.com