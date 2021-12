Le Bataillon de marins-pompiers de Marseille présente un livre sur son histoire et lance sa campagne calendrier 2022

Accueil > Aix Marseille > Société > Le Bataillon de marins-pompiers de Marseille présente un livre sur son (...)

La campagne calendrier 2022 du Bataillon de marins-pompiers de Marseille est lancé depuis ce lundi 29 novembre 2021 et se poursuit jusqu’au lundi 28 février 2022. Par ailleurs le contre-amiral Augier vient de présenter officiellement décembre le nouvel ouvrage du Bataillon : " Bataillon de marins-pompiers de Marseille ". Il est également à noter dans un tout autre registre que le BMPM dispose dans sa lutte contre la Covid d’un nouvel outil pour une identification plus précise des clusters

calendrier 2022 du Bataillon de marins-pompiers de Marseille

Comme chaque année, la fin du mois de novembre annonce le lancement de la nouvelle campagne calendrier du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Afin de ne rien manquer, découvrez les 3 moyens de se procurer le calendrier 2022. Célèbre moment de rendez-vous pour la population Marseillaise mais pas seulement, la campagne calendrier fait la joie des petits comme des grands. Et, cette année, la campagne se tiendra jusqu’au lundi 28 février 2022.

Pour vous procurer un calendrier, voici les différents moyens de distribution : Retrouvez les marins-pompiers dans différents lieux stratégiques de la Ville de Marseille, comme : Le Centre commercial Grand littoral, Auchan Saint-Loup, le Centre-Bourse, Géant Casino, Ikea Leroy Merlin, Lidl La Valentine, les Halles du Prado, les Terrasses du Port, les Docks Joliette ; le Casino Croix-Rouge et les Caillols ; le Leclerc Sormiou. Les marins du feu seront aussi présents au village de Noël du Parc Chanot durant la campagne des calendriers.

« Après deux années sans pouvoir rendre visite aux Marseillais pour cause de pandémie, les marins-pompiers sont heureux de vous retrouver avec leur célèbre porte à porte. De plus cette année, le calendrier 2022 sera disponible pour la toute première fois partout en France grâce à une boutique en ligne disponible grâce au lien suivant : calendrierbmp.fr »

La rédaction

Lancement de l’ouvrage « Bataillon de marins-pompiers de Marseille »

Par ailleurs, le 1er décembre a marqué le lancement officiel du livre du Bataillon de marins-pompiers de Marseille, plus grande unité de la Marine nationale avec plus de 350 interventions par jour. « Au travers de plus de 200 pages, découvrez ou redécouvrez l’histoire, les illustrations et les explications sur le quotidien de nos marins-pompiers et leurs interventions. Plongez dans l’univers hors norme de ces héros du quotidien, par le biais de QRcodes qui vous feront voyager grâce à de nombreuses vidéos. Cette présentation a été illustrée d’4

une démonstration d’un feu urbain sur la façade de la caserne de Canebière pour commémorer le tragique incendie des Nouvelles Galeries du 28 octobre 1938, drame à l’origine de la création du BMPM, le 29 juillet 1939 ».

Dans ce cadre une démonstration d’un feu d’appartement a été réalisée au moyen de deux engins d’extinction, un fourgon incendie et le Laffly, ancien véhicule d’intervention du Bataillon. Tradition et modernité, ont été au cœur de cette journée.

Puis, à 10h30, le contre-amiral Augier a présenté officiellement l’ouvrage : « Bataillon de marins-pompiers de Marseille ». Le BMPM participera également au salon du livre le samedi 04 décembre au Parc Chanot. Une idée de cadeau tout aussi originale que passionnante en cette période de fête.