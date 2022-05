Le Carnaval de Marseille fait son retour sur le Vieux-Port ce samedi 28 mai : programme et info circulation

Accueil > Culture > Le Carnaval de Marseille fait son retour sur le Vieux-Port ce samedi 28 (...)

A la suite de son report en avril dernier, le Carnaval de Marseille aura finalement lieu ce samedi 28 mai sur le Vieux-Port. Cet événement populaire -qui met en lumière le travail des associations et collectifs locaux qui travaillent durant plusieurs mois pour proposer une manifestation unique et spectaculaire- accueillera petits et grands pour un moment de fête et de convivialité.

Affiche © ville de Marseille

Le grand défilé mettra en scène les animations et les costumes colorés de chanteurs, danseurs, comédiens, acrobates, échassiers, percussionnistes et artistes de rue qui inviteront le public à plonger dans une mer de couleurs. 120 percussionnistes valides et non-valides accompagnés d’échassiers lanceront la parade autour d’une histoire imaginaire de trésor caché qui renfermeraient des toiles de maîtres venus peindre Marseille. Ils ont ainsi choisi de s’inspirer des peintres pour créer leurs costumes et les décors de leurs fauteuils roulants. Le cortège suivra la course du soleil, symbolisée par des ballons géants allant du jaune pâle du lever jusqu’à l’orangé et au violet du coucher. Il servira d’écrin aux tableaux vivants portant les couleurs de la cité.

Les trois tableaux du grand défilé des couleurs :

Le tableau "Vert Colline", qui rappelle la végétation des calanques. Artificiers et comédiens animeront ce tableau qui nous attire dans la flore marseillaise.

Le tableau "Rouge Tuile" peint par le “petit roi du Carnaval”, qui dessine du haut de son trône les toits de Marseille, accompagné par des danseurs et un DJ.

Le tableau "Bleu Calanque", qui représente la mer et le ciel massaliotes. Un gigantesque poisson volant chemine au milieu des danseurs, musiciens et acrobates, dans le bleu des fumigènes.

Un final éclatant Au beau milieu de La Canebière, lors du rassemblement final, le public sera appelé à chanter et danser avec les carnavaliers. Bien décidés à en finir avec la grisaille, ils saupoudreront le public d’une multitude de couleurs et lui réserveront d’autres belles surprises. Pour participer au final, nous conseillons au public de se vêtir de blanc, mais attention, pour finir complètement coloré !

L’ensemble des carnavaliers se retrouveront dès 13h30 devant l’Hôtel de Ville, avant le départ du grand défilé, qui remontera le quai du Port, le quai des Belges et enfin la Canebière. Le spectacle se clôturera avec un final éclatant où l’ensemble du public sera invité à chanter et danser avec les carnavaliers à 16 heures.

Déterminée à faire de Marseille une ville plus verte, la municipalité a choisi de privilégier le « sans moteur » : toutes les structures portant des décors, des sonorisations ou encore des effets spéciaux (artifices, canons à confettis...) sont tractées par des vélos ou par des équipes de manipulateurs.

Informations pratiques

Du 26 au 28 mai, la circulation et le stationnement vont être très perturbés sur Marseille à la suite suite au déroulement de deux évènements d’importance : Le Carnaval de Marseille sur le Vieux-Port et les finales des coupes d’Europe de rugby au stade Vélodrome.

►Évitez l’usage de la voiture sur tout le périmètre du grand centre-ville de Marseille, de la Joliette au Rond-Point du Prado.

►Privilégier les parking périphériques :

Parking Indigo Marseille Les Terrasses Du Port

Parking Marseille Prado - EFFIA

Parking Indigo Marseille Vieux Port Mucem

Parking Centre Bourse

Parking Indigo Marseille République

►Samedi 28, jour du Carnaval : en cas de fermeture provisoire de la station de métro Vieux-Port, liée à cette forte affluence, se reporter sur les stations de métro Noailles (Canebière) ou les stations de métro/tram Joliette.​

Samedi 28 mai, la circulation sera fermée :

De 8h à 22h

Quai du Port (dans les 2 sens) entre la rue Saint-Jean et la rue Bonneterie,

Rue Bonneterie, entre la mairie et la rue Coutellerie.

De 13h à 22h

Quais du Port et des Belges,

Quai de Rive-Neuve, après la rue du Chantier,

Rue de la République, place Sadi-Carnot au Quai du Port,

Rue Paradis, du Cours Pierre-Puget à la place de la Bourse.

Toutes les informations sur marseille.fr