Le Carnaval national de la République dominicaine défilera au Carnaval de Nice

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Le Carnaval national de la République dominicaine défilera au Carnaval de (...)

Pour la première fois, grâce au programme de l’Unesco Transcultura : Intégrer Cuba, les Caraïbes et l’Union européenne par la culture et la créativité, une troupe de 20 artistes du Carnaval national de la République dominicaine participera aux défilés du 10 au 14 février.



Le carnaval de la République dominicaine est le plus ancien carnaval des Amériques et la plus grande fête populaire du pays, célébrée tout au long du mois de février dans les principales villes du pays avec comme point d’orgue le 27 février lors de la fête nationale de la République dominicaine.

La culture caribéenne, joyeuse, festive, colorée, aura pleinement sa place au Carnaval de Nice et sera portée par les artistes du carnaval dominicain le samedi 11 février pendant la Grande Parade des 150 ans du Carnaval de Nice et le Corso Carnavalesque illuminé et pendant la Bataille de Fleurs du dimanche 12 février. Un exemple de coopération et d’échanges culturels enrichissants entre les artistes niçois et caribéens.

Une délégation de l’Unesco, présidée par Anne Lemaistre, Directrice du Bureau régional de l’Unesco pour la culture en Amérique Latine et les Caraïbes, accompagnera ces artistes, participera à des activités et sera présente également LE lundi 13 février au Village Carnaval avec un stand assurant la promotion des carnavals des Caraïbes et le programme Transcultura de l’Unesco.

Transcultura : Intégrer Cuba, les Caraïbes et l’Union européenne par la culture et la créativité

Avec un soutien financier de 15 millions d’euros de l’Union européenne, Transcultura représente l’initiative de coopération la plus ambitieuse de l’Unesco dans la région Amérique latine et les Caraïbes. Ce programme vise à créer des opportunités professionnelles pour les jeunes dans les industries culturelles et créatives par l’échange et la coopération dans les Caraïbes et avec l’Union européenne. Les 17 pays bénéficiaires de Transcultura sont : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Cuba, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Montserrat, République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname et Trinité-et-Tobago. À ce jour, environ 3 000 personnes ont participé aux activités organisées par le programme.