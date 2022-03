Accueil > Provence > Economie > Le Circuit Paul Ricard et ses filiales recrutent

Circuit paul Ricard @ Morgan Mathurin

Pour assurer cette nouvelle saison de compétitions internationales et autres événements prestigieux, le Circuit Paul Ricard recherche de nouvelles recrues dans les métiers de l’informatique, de la sécurité piste, de l’administratif et assistanat. Ses filiales, l’Aéroport International du Castellet qui a inauguré sa nouvelle piste début janvier, et le restaurant Panoramic Club en pleine expansion, proposent également de rejoindre des équipes passionnées. Au sein d’un site exceptionnel, les entreprises offrent un environnement de travail unique et haut de gamme.

