Le Conseil Iter nomme Pietro Barabaschi à la tête d’Iter Organization

Au mois de mai 2022, au lendemain de la disparition de Bernard Bigot, directeur général d’Iter Organization depuis le mois de mars 2015, le Conseil a lancé une procédure de recrutement visant à désigner son successeur. Au cours d’une session extraordinaire, à Paris, le Conseil a interviewé les candidats finalistes et, à l’unanimité, a choisi Pietro Barabaschi comme nouveau directeur général d’Iter Organization. Le Conseil tient à exprimer « ses remerciements à Eisuke Tada qui a assumé les fonctions de directeur général intérim pendant cette période de transition ».

Conçu pour démontrer la faisabilité scientifique et technologique de l’énergie de fusion, Iter sera la plus grande installation expérimentale de fusion jamais construite. La fusion est à l’origine de l’énergie du Soleil et des étoiles : quand des noyaux d’atomes légers fusionnent pour former des noyaux plus lourds, une grande quantité d’énergie est libérée. La recherche sur la fusion vise à maîtriser cette source d’énergie à la fois sûre, fiable et respectueuse de l’environnement.

Iter est également une entreprise de coopération scientifique internationale sans équivalent. La contribution de l’Europe représente à peu près la moitié du coût de construction ; les six autres Membres engagés dans cette entreprise (la Chine, l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Fédération de Russie et les États-Unis) contribuent à part égale à l’autre moitié. Iter est en cours de construction à Saint-Paul-lez-Durance/Cadarache, en France, dans le département des Bouches-du-Rhône.

