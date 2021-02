Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Le Festival des Jardins de la Côte d’Azur aura bien lieu

Sans hésitation, le Président annonce : « Comme nous l’avions fait à l’été 2020 avec le maintien des 400 Soirées Estivales du Département, nous lançons la 3e édition du Festival des Jardins de la Côte d’Azur qui se déroulera du 3 au 28 avril 2021. » Il faut dire que l’événement est en plein-air et que, de ce fait, le respect des protocoles sanitaires est tout autre que dans un espace clos. Ainsi, les visiteurs pourront donc profiter gratuitement des 28 jardins « artistiques », comprenant les 17 créations paysagères en compétition, et 11 jardins éphémères « hors concours ». Tout un programme avec comme thème principal : les « Jardins d’Artistes ».

Audrey Fleurot : une jardinière en herbe, marraine de charme

Pour l’occasion, la marraine et présidente du jury sera l’actrice et auteure, Audrey Fleurot. Une artiste qui reconnaît aisément sa passion pour l’art populaire et notamment le « land art » qui est, pour elle, un moyen d’expression artistique unique et vivant. D’ailleurs, cette jardinière, débutante et autodidacte, a une tendresse toute particulière pour le jardin de Claude Monet dans sa propriété de Giverny. Imaginez son bonheur et sa fierté quand elle a su que la célèbre maison Meilland baptiserait une nouvelle rose au nom de la marraine, lors de la cérémonie de remise des prix. Une magnifique création aux senteurs captivantes reflétera le charme l’élégance et le mystère incarnés par Audrey Fleurot.

Une fois encore, le concours aura une dimension internationale, mais peut-être encore un peu plus pour cette édition que pour la précédente. En effet, au-delà de l’organisation de 2 créations du concours officiel par la Principauté de Monaco, la compétition accueillera des créateurs de jardins des quatre coins du monde, que ce soit l’Italie, la Finlande ou encore… la Chine. Dans tous les cas, le Festival des Jardins de la Côte d’Azur s’inscrira une nouvelle fois dans la démarche écoresponsable et « Green Deal ». D’ailleurs, les candidats seront tenus de proposer des créations respectueuses de l’environnement et un prix « Green Deal » sera également remis au jardin le plus écologique.

11 jardins éphémères « hors concours » à découvrir sur plusieurs sites de la Côte d’Azur

Cap-D’ail, Mandelieu-la Napoule et Saint-Jean-Cap-Ferrat rejoignent cette édition du festival « hors concours ». Elles présenteront, avec les communes en compétition, au total 11 jardins « hors concours », réalisés par les services des espaces verts de chaque collectivité. Le Campus Vert d’Azur d’Antibes, l’Union nationale des entreprises du paysage et l’Association des Journalistes de Jardin et d’Horticulture, proposeront également des œuvres pensées pour l’occasion

