Le Groupe CMA CGM devient Partenaire Officiel en solutions logistiques des JOP de Paris 2024

Accueil > Sports > Le Groupe CMA CGM devient Partenaire Officiel en solutions logistiques des (...)

Le Groupe CMA CGM mettra son expertise au service de Paris 2024, afin d’assurer le transport et la logistique de l’ensemble des biens, équipements et matériels nécessaires à la réussite de l’événement sur les sites olympiques et paralympiques.

Rodolphe Saadé PDG de CMA CGM et Tony Estanguet, le président du Comité d’organisation des JOP de Paris 2024 ©CMA CGM

Avec ses filiales Ceva Logistics et CMA CGM Air Cargo, le Groupe s’occupera de toutes les opérations de transport international et de courtage en douane, et mettra à disposition et exploitera des surfaces logistiques nécessaires aux opérations de Paris 2024. CMA CGM assurera également les opérations de transport routier et fluvial, ainsi que la logistique sur les sites des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France métropolitaine et dans les Outre-Mer.

Une ambition commune pour des Jeux plus responsables

Le Groupe est mobilisé aux côtés de Paris 2024 pour livrer « des Jeux plus responsables, attentifs à l’impact environnemental et social de chacune de leurs actions ». Engagé dans une démarche durable visant à atteindre le Net Zéro d’ici 2050, le Groupe CMA CGM proposera « des solutions logistiques bas carbone et énergétiquement efficaces ». Il s’appuiera sur ses solutions logistiques (maritime, terrestre, aérien et logistique) propulsées au GNL ou aux bio-carburants, à l’électricité, ou en carburant durable, ainsi que du transport par barge pour les livraisons intra urbaines, pour réduire l’impact carbone des prestations de transport international. Le Groupe veillera aussi au traitement optimisé des emballages et des déchets des entrepôts.

Le Groupe s’engage également à s’appuyer sur son statut de Partenaire Officiel et sa visibilité « pour contribuer à créer de la valeur dans les territoires et sensibiliser les publics aux enjeux majeurs de préservation de l’environnement et d’inclusion sociale. » Pour mener à bien ce partenariat, CMA CGM mettra en place un programme d’insertion sociale dédié, respectueux des principes d’inclusion et de diversité.

La rédaction