Le Groupe CMA CGM poursuit son développement stratégique dans la logistique avec l’acquisition d’Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services

Accueil > Ailleurs > Economie > Le Groupe CMA CGM poursuit son développement stratégique dans la logistique (...)

Le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, et Ingram Micro ont signé un accord portant sur l’acquisition par le Groupe CMA CGM de l’activité Commerce & Lifecycle Services (CLS) d’Ingram Micro, incluant Shipwire et les activités de logistique de l’entreprise en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique. Ingram Micro conservera la partie restante des activités de CLS. La valeur d’entreprise de l’opération est de 3 milliards de dollars USD.

Site Ingram © DR

Le Groupe CMA CGM renforce son offre dans la logistique pour soutenir les chaînes d’approvisionnement de ses clients

L’activité CLS acquise auprès d’Ingram Micro est spécialisée dans la logistique contractuelle pour le e-commerce et la gestion des commandes omnicanales. L’opération comprend également l’acquisition de Shipwire, plateforme technologique logistique dans le cloud. L’activité acquise représente un chiffre d’affaires annuel estimé à 1,7 milliard de dollars USD en 2021 et emploie 11 500 salariés à travers le monde dans 59 entrepôts, avec une présence forte aux États-Unis et en Europe.

Cette acquisition illustre la volonté du Groupe CMA CGM « de renforcer sa position de leader mondial dans le transport maritime et la logistique ». Entre Ceva Logistics et CLS, les effectifs affectés aux activités logistiques du Groupe représenteront environ 90 000 personnes sur près de 1 100 sites dans 160 pays. La réunion des activités de CevA Logistics et de CLS donnera naissance au quatrième acteur mondial des services de logistique contractuelle. Michiel Alting von Geusau, actuel Vice-Président exécutif, et président de Global Commerce & Lifecycle Services pour Ingram Micro, continuera de diriger cette activité au sein de CEVA Logistics.

Cette acquisition vient compléter l’offre de Ceva Logistics sur le segment de la logistique contractuelle et lui permet d’atteindre son objectif d’intégrer le Top 5 mondial des acteurs de la logistique. Ceva se place déjà parmi les leaders selon le rapport 2021 Magic Quadrant Logistics 3PL Worldwide de Gartner.

Une position renforcée sur le marché en forte croissance du e-commerce

L’activité CLS d’Ingram Micro viendra compléter les activités existantes de commerce électronique de CEVA Logistics, et lui permettra d’accélérer son développement sur des segments de marché clés comme la technologie, la distribution et la mode. CLS a une expertise solide dans la logistique contractuelle et d’excellentes connaissances du e-commerce, notamment la gestion de la logistique des retours, la visibilité des colis, et la livraison le jour même.

La plateforme Shipwire de traitement des commandes offre des solutions logistiques flexibles pour les PME du secteur de l’e-commerce. Shipwire pourra s’appuyer sur le portefeuille de plus de 100 000 clients de CMA CGM et sur les entrepôts de CEVA pour accélérer son développement et élargir sa présence mondiale. Ensemble, Ceva Logistics et CLS seront l’un des leaders mondiaux des services de e-commerce de bout en bout.

Le Groupe CMA CGM accélère ses investissements et poursuit sa stratégie de développement

Cette acquisition s’intègre dans la stratégie du Groupe visant à offrir et à développer des solutions complètes de transport et de logistique pour soutenir les chaînes d’approvisionnement de ses clients. Le Groupe accélère ses investissements pour renforcer son réseau de transport maritime et de logistique, en ciblant des solutions conçues pour accroître la résilience et la fluidité de la chaîne d’approvisionnement.

Le Groupe CMA CGM finance cette acquisition sur ses fonds propres. La clôture de l’opération est soumise aux conditions habituelles, notamment à l’obtention des approbations réglementaires par les autorités compétentes. De fait, la clôture de l’opération devrait intervenir au premier semestre 2022.

Rodolphe Saadé, Président Directeur Général du Groupe CMA CGM, a déclaré : « L’acquisition d’Ingram Micro CLS est stratégique pour le Groupe. Après avoir réussi son redressement cette année, notre filiale Ceva Logistics accélèrera son développement et rejoindra le Top 4 de la logistique contractuelle. Sa position se trouvera renforcée aux États-Unis et en Europe, ce qui lui donnera des moyens accrus de saisir les opportunités créées par la croissance exceptionnelle de la vente en ligne. Engagé pour proposer des solutions de pointe de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement, le Groupe CMA CGM poursuit sa stratégie de développement qui s’appuie sur deux solides piliers, le transport maritime et la logistique. Le Groupe se place ainsi parmi les leaders mondiaux dans ces deux secteurs ».

Alain Monié, Directeur Général d’Ingram Micro, a ajouté : « Le Groupe CMA CGM est déterminé à investir dans la technologie, les capacités et les talents nécessaires pour devenir rapidement l’un des principaux acteurs mondiaux sur le segment de la logistique du e-commerce. Animé par la mission de donner aux entreprises et aux parties-prenantes les moyens de se développer, je suis convaincu que cette opération crée une excellente complémentarité avec l’équipe dynamique, innovante, et orientée solutions de notre activité CLS. »

Jacob Kotzubei, Associé de Platinum Equity, et Matthew Louie, Directeur Général de Platinum Equity, qui se sont portés acquéreurs d’Ingram Micro en juillet, ont déclaré : « Le Groupe CMA CGM est un acteur éminent et nous sommes convaincus de l’excellente complémentarité entre CLS et CEVA Logistics. Cette opération permet à Ingram Micro de se concentrer sur la croissance et le développement de ses activités stratégiques de technologie de distribution et de services en mode cloud. Nous poursuivrons nos investissements dans le développement de ces activités, à la fois en interne et par le biais d’éventuelles acquisitions ».

La rédaction