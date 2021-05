Accueil > Méditerranée > Var > Le Lavandou : Quel joli mois de mai, quand la vie reprend !

Les vie reprend sur les terrasses du Lavandou ©Francine Marie

Après l’ouverture des terrasses de bars, restaurants et des magasins et après un grand branle-bas de combat décliné en nettoyage, remise en état, et nouvelles cartes… L’horizon s’est enfin éclairci sur les bords de la Méditerranée. Ce que le grand pont de l’Ascension a confirmé par une fréquentation touristique hors-norme.

Ainsi sur les plages, la Ville a ouvert les premiers postes de secours : « Cette fréquentation dépasse toutes les prévisions. Nous sommes déjà dans l’ambiance des vacances qui convient si bien à notre station. Toutefois, je tiens à faire passer un message de prudence pour le respect des gestes barrières, toujours en cours y compris en arrière-plage », avertissait Gil Bernardi, le maire.

Postes de secours

C’est à l’Ascension, comme chaque année, que s’est faite la réouverture des postes de secours. Une surveillance du littoral lavandourain, assurée par 16 nageurs sauveteurs civils municipaux, détenteurs du BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique). Une présence sur les plages du centre-ville, de Saint-Clair, Cavalière et de l’Anglade. Le dispositif est complété par 5 bateaux d’interventions, des bornes d’appels d’urgence (du 1er juillet au 31 août) à Aiguebelle, La Fossette, Jean Blanc, Le Cap Nègre et Pramousquier. Cela concerne aussi une amélioration de l’accès des plages pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Des moyens complétés par un renfort de 7 CRS en juillet et août.

Cinéma le Grand Bleu

Le cinéma qui, depuis de longues années, était dans les cartons de la Municipalité voit enfin le jour avec l’ouverture, le 19 mai, de trois salles de projection dont une salle polyvalente. Le Grand Bleu, situé à l’entrée de la ville avec parking gratuit, est déjà le rendez-vous incontournable des cinéphiles, grâce à une programmation grand public et jeune public ainsi que des films Art et Essais.

Association de commerçants

Une nouvelle association de commerçants qui a pris pour nom « Les 12 sables », présidée par Benjamin Buvat de La Grignote et la vice-présidente Sandrie de Matos du Domaine de l’Anglade, vient de voir le jour. Elle souhaite accompagner les acteurs de la vie économique locale dans la sortie de la pandémie.

Les idées ne manquent pas ! L’association veut satisfaire les souhaits des uns et des autres : « Nous envisageons de cibler les dates phares du calendrier, les week-ends de l’inter-saison. En partenariat avec les associations locales et les services publics dans un programme que nous souhaitons établir en totale concertation et en toute convivialité avec les représentants de l’ensemble des activités commerciales du Lavandou. Nous avons déjà plus de 150 adhérents. Parmi eux seront désignés une trentaine de délégués pour que soient représentés tous les quartiers du centre-ville aux plus excentrés », expliquent Benjamin Buvat et Sandrie de Matos. D’ores et déjà, une grande braderie de fin d’été est annoncée du 17 au 20 septembre.

Campagne de communication

Sous l’impulsion de Laurence Cretella, adjointe au tourisme, au commerce et à l’artisanat, et après concertation avec les professionnels, l’Office du Tourisme, dirigé par Lucie Aléonard, un plan de relance d’envergure a été mis en place. Il a démarré le 19 mai dans le but de booster les réservations. A l’heure du choix des vacanciers, c’est une campagne de communication nationale qui s’affiche en des lieux stratégiques, dans les grandes villes et sur plusieurs supports. Affichage dans les métros parisiens et lyonnais, digital dans les gares, les bus régionaux et nationaux, mais aussi via Internet et les réseaux sociaux. Cette grande campagne de promotion est axée sur des clientèles spécifiques pour favoriser le développement de l’activité économique, tout en allongeant la période saisonnière.

Balades conviviales avec Sandrine

Guide conférencière et guide officielle « Esprit de parc », Sandrine ouvre le chemin de la découverte du Var qu’elle affectionne tout particulièrement en proposant des balades conviviales à travers des espaces nature, des lieux chargés d’histoire, des villages, des jardins et les îles d’or (Port Cros et Porquerolles). En indépendante, elle propose une grande variété de sorties commentées aussi bien aux individuels que vers diverses structures : Office du Tourisme des voyagistes, agences d’évènementiels, hôtels, résidences de vacances, autocaristes, campings, associations. Ne manquent pas l’originalité de certaines propositions comme ses balades-apéros au Lavandou et Bormes-les-Mimosas. Elle sait aussi enrichir ses offres pour satisfaire des envies de nature mêlant l’histoire, la flore et la faune. Infos pratiques : Balades toute l’année et tout public. Réservations obligatoires et tarif sur demande suivant le circuit choisi.

Francine Marie

Plus d’info : lesbaladesconvivialesdesandrine.com