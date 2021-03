Le Palais des Festivals de Cannes décroche l’accréditation GBAC Star™ Facility, le Graal de la sécurité sanitaire

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Le Palais des Festivals de Cannes décroche l’accréditation GBAC Star™ (...)

Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes est une véritable bête à label ! Après l’obtention du « Label Sécurité Sanitaire » et du « Label Ecovid », délivrés par la Socotec, il vient de rafler la meilleure certification sanitaire nord-américaine pour les structures d’accueil du public : le GBAC Star™ Facility .

© Palaisdesfestivals

Délivrée par le Global Biorisk Advisory Council, cette certification atteste de la mise en œuvre des protocoles les plus stricts en matière de nettoyage, désinfection et prévention des maladies infectieuses. Jusqu’ici, ce précieux sésame était attribué aux plus grands centres de convention des États-Unis. Avec cette distinction, le Palais des Festivals et des Congrès devient le premier centre en France à être labélisé. La preuve, s’il en fallait encore, d’un engagement sans faille pour l’accueil des événements internationaux, dans le plus grand respect des protocoles sanitaires.

GBAC Star™ Facility : la référence dans l’industrie du nettoyage en matière de prévention, d’intervention

L’accréditation GBAC Star™ Facility, référence dans l’industrie du nettoyage en matière de prévention, d’intervention et de remise en état de ses équipements en cas d’épidémies, est en quelque sorte le Graal des dispositifs de sécurité sanitaire. Pour le décrocher, le Palais a été dans l’obligation de répondre avec succès aux vingt éléments clés du programme par GBAC Star™ Facility (stratégies d’évaluation des risques, équipements de protection individuelle, niveau de préparation en cas d’urgence…). Pour David Lisnard, le maire de Cannes, tout ceci vient couronner la qualité du travail des équipes : « Il faut concilier économie et fiabilité sanitaire pour relancer l’activité au plus vite et de façon durable. Le savoir-faire du Palais des Festivals et des Congrès est reconnu pour le professionnalisme de ses équipes depuis de longues décennies à travers le monde entier. Il a relevé depuis de nombreux défis en s’adaptant constamment aux changements de notre monde. A ses côtés, la Mairie de Cannes met tout en œuvre depuis le début de l’épidémie pour protéger les publics et sécuriser l’activité économique. »

Cannes parmi les plus grands centres de convention des... États-Unis

Fort de ce sésame, l’infrastructure cannoise rejoint le cercle très prisé des plus grands centres de convention des États-Unis : Javis Center New York, McCormick Place Chicago, Los Angeles Convention Centre, Miami Beach Convention Centre, Walter E. Washington Convention, Austin Convention Centre, Baltimore Convention Centre, Anaheim Convention Centre, Atlantic City Convention Centre… Plus loin encore, le GBAC STAR Facility est une étape indispensable pour montrer patte blanche auprès des clientèles « MICE » internationales, et notamment nord-américaines.

Incontournable donc, dans le cadre des rendez-vous majeurs que peuvent être le Festival de Cannes, le Mipim, les Cannes Lions, le TFWA ou le Mipcom… La preuve en est, la renommée du Palais à travers le monde. « Fleuron de l’activité événementielle en France, il contribue au rayonnement du pays à l’étranger et la reprise de son activité est indispensable à la survie du tissu économique de notre région et au-delà. Nous sommes prêts à accueillir le monde comme nous avons toujours su le faire, et cela en toute sécurité sanitaire », conclut David Lisnard.

Mathieu SELLER