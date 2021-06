Accueil > Aix Marseille > Société > Le Pays d’Aix facilite le tri des déchets



Le Territoire du Pays d’Aix, qui a répondu à l’appel à projet de Citeo, adopte l’extension des consignes de tri. Ses habitants rejoindront ainsi les 50 % de Français qui peuvent déjà trier tous les emballages. Et là où le tri a été simplifié, la progression du recyclage augmente grâce à la collecte plus importante d’emballages. Car jusqu’ici les consignes de tri pour les emballages en plastique se limitaient aux bouteilles et flacons. Avec cette évolution, ce sont tous les emballages qui pourront être déposés dans le bac jaune ou la colonne de tri jaune. Cela permettra de lever les doutes exprimés par 4 français sur 5, au moment de trier les emballages tels que blister, barquette ou pot de yaourt. Le tri est facilité pour tous.

20 000 tonnes d’emballages et papiers collectées chaque année

Cette simplification contribuera donc à systématiser le geste de tri sur le territoire, qui enregistre déjà de bons résultats avec plus de 20 000 tonnes d’emballages et papiers collectées chaque année, et ainsi éviter que des matériaux recyclables ne soient jetés dans la poubelle à ordures ménagères.

Dans quatre communes du territoire, ce nouveau réflexe qui a déjà été adopté par les habitants depuis plusieurs années, a permis d’augmenter sensiblement le tonnage d’emballages en plastique collecté chaque année. En France, le geste de tri est désormais acquis par la population et le recyclage est bien développé avec une filière efficace. En 2020, plus de 60 % des bouteilles et flacons en plastique ont été triés, recyclés et transformés en nouveaux flacons ou bouteilles, voire en textiles. En Pays d’Aix, la même année, ce sont plus de 1 000 tonnes d’emballages en plastique (PET et Pehd) qui ont été collectées et valorisées, générant ainsi la création de nouveaux produits et la réduction de l’impact environnemental.

La valorisation de ces nouveaux emballages est une évolution notable sur le tri. Elle s’accompagne de la modernisation du centre de tri, désormais largement automatisé, qui permet de ne plus séparer les matériaux à la source en vue de leur recyclage. Pour réduire le coût de traitement des déchets, le territoire s’est employé à structurer et optimiser la collecte :

• des bacs et colonnes jaunes pour tous les emballages, les papiers et les cartons (les colonnes bleues seront progressivement remplacées par des jaunes) ;

• des déchetteries pour l’évacuation, le tri et le recyclage des déchets verts, gravats, encombrants, déchets d’équipement électrique et électronique, etc. Chaque année, les 17 déchetteries du territoire recueillent plus de 150 000 tonnes de déchets dont plus de 80% sont valorisés ;

• enfin, des bacs et/ou colonnes pour les ordures ménagères (déchets ultimes), qui ne peuvent être recyclées et seront enfouies au centre ISDND de l’Arbois. Une grande campagne de communication générale sur le tri des emballages ménagers et papiers, est lancée dès le mois de juin avec l’envoi d’un courrier couplé d’un mémo tri et se poursuivra en septembre 2021.

La rédaction

Que deviennent les nouveaux plastiques triés ?

Les pots, barquettes, films et sachets en plastique triés sont majoritairement recyclés en France et en Europe. Les centres de tri se modernisent et les filières de recyclage évoluent.

La boucle du tri

1. Les déchets déposés dans le collecteur jaune, sont collectés et acheminés au centre de tri du Jas de Rhodes.

2. Le centre de tri du Jas de Rhodes conditionne les emballages et papiers afin d’en optimiser le transport.

3. Chaque matière part vers un centre spécialisé pour sa transformation. Une nouvelle vie commence sous la forme d’un nouvel emballage (bouteille, flacon…) ou d’un nouveau produit pour des usages divers (habillement, isolation, équipement…).

Les performances de tri en chiffres

Région Sud

En 2019, en Région Sud, chaque habitant a trié en moyenne 53 kg d’emballages ménagers et papiers. Ces performances, inférieures à la moyenne nationale (70 kg) :

• emballages légers : 13,7 kg/habitant

• verre : 24,5 kg/habitant

• papiers* : 14,8 kg/habitant

Bouches-du-Rhône

En 2019, dans le département, chaque habitant a trié en moyenne 37 kg d’emballages ménagers et papiers.

• emballages légers : 9.6 kg/habitant

• verre : 16 kg/habitant

• papiers* : 11,4 kg/habitant

*Chiffres 2018