Sommet de Paris sur l’Afrique : une logique de co-construction se met en place

Le Président de la République Emmanuel Macron a accueilli le Sommet sur le financement des économies africaines au Grand Palais Éphémère de Paris. Il rappelle au terme de cette réunion : « L’objectif était double. il s’agissait d’apporter des réponses à court terme et de lancer une dynamique qui puisse véritablement créer un New Deal économique et stratégique avec le continent africain. Et je crois que sur ces deux volets nous avons avancé ».

les présidents français, Emmanuel Macron, sénégalais, Macky Sall, et de RDC, Félix Tshisekedi, après le sommet à Paris ce mardi 18 mai (Photo capture d’écran)

Un sentiment conforté par les propos du Président de la République démocratique du Congo et président de l’Union africaine, Félix Tshisekedi Tshilombo pour qui « cette initiative est une nouveauté et elle ne va pas rester lettre morte ». Le Président de la République du Sénégal, Macky Sall va dans le même sens : « On a habitué l’Afrique à lui imposer des programmes, aujourd’hui nous sommes dans la co-construction ». Tandis que pour la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. « Ce sommet est très important, non seulement pour l’Afrique mais pour le monde ». Elle précise : « Nous sommes réunis ici pour inverser ce qui s’est développé, un décalage très risqué entre les économies avancées et les pays en développement, en particulier en Afrique ». Selon elle, le produit intérieur brut en Afrique va croître de seulement 3,2 % cette année contre 6 % dans le reste du monde.

Une trentaine de chefs d’État et de Gouvernement ainsi que des dirigeants d’organisations internationales ont participé à ce Sommet qui fait suite à la diffusion d’une tribune de 18 dirigeants africains et européens, publiée le 15 avril 2020 dans le Financial Times en faveur d’une mobilisation de la communauté internationale pour affronter les conséquences de la crise sanitaire et économique en Afrique causée par la pandémie.

« Nous avons réussi à traiter les problèmes d’arriérés du Soudan »

Le président Français Emmanuel macron © Capture d’écran

Le président Macron indique : « Nous avons décidé de consolider le moratoire sur les intérêts et le principal de la dette détenu par les Pays du G20 sur 2020 et 2021. Nous avons consolidé un nouveau cadre commun pour la restructuration des dettes. Trois Pays se sont présentés : le Tchad, l’Ethiopie et la Zambie. La finalisation des travaux pour le Tchad aura lieu d’ici la fin du premier semestre 2021 comme cela a été réaffirmé ». Emmanuel Macron voit là : « un élément important pour la crédibilité de ce cadre commun qui va permettre une nouvelle restructuration des dettes ». Il insiste sur le fait que, pour la première fois, cela va pouvoir se faire avec l’ensemble des créanciers autour de la table. Il ajoute : « Nous avons réussi à traiter les problèmes d’arriérés du Soudan pour lancer une nouvelle dynamique ».

Les droits de tirage spéciaux, la monnaie que peut émettre le FMI et qui s’appuie sur cinq grandes monnaies internationales : le dollar, l’euro, le yen, la livre britannique et maintenant le yuan chinois, ont été un des sujets centraux du sommet. 33 milliards iront à l’Afrique, dont 24 milliards à l’Afrique sub-saharienne : « C’est trop peu. Nous avons donc décidé décidé de travailler sur plusieurs pistes qui nécessitent une dimension technique et la construction d’un accord politique que nous espérons obtenir entre juin et octobre prochain ».

Vaccins : « La situation actuelle est injuste et elle est inefficace »

Le Président Macron en vient à la question des vaccins en Afrique : « La situation actuelle est injuste et elle est inefficace ». Il précise : « Si nous restons en l’état nous condamnons l’Afrique à ne pas se protéger et des variants vont réapparaître touchant en premier lieu ce continent mais nous condamnant aussi à courir après le virus ». Il rappelle que dans le cadre du plan Covax (initiative ayant pour but d’assurer un accès équitable à la vaccination contre le Covid-19 dans 200 pays) 50 millions de doses ont été transférées et 22 milliards de financement ont été mobilisés : « Mais ce n’est pas suffisant », constate-t-il. L’objectif de cette opération est de vacciner 20% de la population africaine, l’Union africaine a décidé de compléter ce dispositif pour parvenir à 30%. « Nous avons acté deux initiatives, la première est de produire massivement des vaccins en Afrique dès le prochain semestre en s’appuyant sur le développement de partenariat financier et industriel ». Il importe pour cela insiste le Président français « de lever toutes les contraintes de propriété intellectuelle qui bloque la fabrication. Et il faut d’autre part donner mandat au FMI pour mobiliser plus de financements, une enveloppe de 50 milliards est nécessaire l’objectif étant de parvenir à 40% d’Africains vaccinés fin 2021 ».

A l’issue du Sommet sur le financement des économies africaines, une conférence de presse a été organisée en présence du Président français Emmanuel Macron, du Président de la République démocratique du Congo et Président de l’Union africaine, Félix Tshisekedi Tshilombo, du Président de la République du Sénégal, Macky SallMacky et de Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI (Photo capture d’écran)

Le Président Félix Tshisekedi Tshilombo note : « Il est vrai qu’il y a de l’inquiétude chez les populations africaines à propos des vaccins parce qu’ils viennent d’ailleurs. Raison pour laquelle il est important de produire des vaccins sur le continent ». Et, sur le plan économique, insiste-t-il : « Il est important de prolonger le moratoire qui s’arrêtait fin juin 2021, je souhaiterais une prolongation jusqu’à fin 2022. Nous sommes parvenus à un accord sur 33 milliards de droits de tirage spéciaux, nous souhaitons parvenir à 100 milliards. » Le Président Macky Sall ajoute : « Il faut bien mesurer que si notre continent continue à n’avoir que 2 ou 3% de vaccinés, la maladie va continuer à circuler, les variants vont se développer remettant en cause l’efficacité du vaccin partout sur la planète ».

Le Président Félix Tshisekedi Tshilombo considère d’autre part : « Côté africain nous avons besoin de fournir des efforts parce que nous envoyons des signaux qui ne rassurent pas. Nous devons lutter contre la corruption, le blanchiment d’argent, avoir des systèmes financiers transparents, prendre en charge notre jeunesse. Nous devons assurer la promotion de la femme, qu’elle puisse jouer d’avantage un rôle important dans le système politique ou économique »

« Faire avec l’Afrique ce que nous faisons tous avec nous-mêmes »

Au-delà de l’urgence, Emmanuel Macron insiste sur l’importance de s’inscrire dans la durée : « Nous voulons construire dans la durée ce new deal avec le continent africain ». Il précise : « Un nouveau modèle de croissance qui passe d’abord par un choc macro-économique beaucoup plus fort, une mobilisation de tous les instruments pour répondre à l’urgence économique et sanitaire. Il faut construire les bases d’une nouvelle relation d’abord en actant la modernisation du cadre budgétaire et des mécanismes africains de stabilité financière. Et il faut donner une voix plus forte aux Africains dans les instruments existants ». Et de lancer : « Il faut faire avec l’Afrique ce que nous faisons tous avec nous-mêmes. Car la Chine, les États-Unis, l’Europe réadaptent leur cadre macro-économique et financier ». Emmanuel macron invite également à prendre en compte les dépenses de sécurité portées par un certain nombre de pays africains : « Nous devons mieux intégrer dans nos débats budgétaires, dans les programmes du FMI les charges militaire et sécuritaires qui reposent sur nombre de Pays africains, car l’épicentre du terrorisme international s’est déplacé sur ce continent ». Et d’annoncer le lancement de l’alliance pour l’entrepreneuriat en Afrique qui mettra un milliard de dollars sur les PME, les TPE.

Une première réunion se tiendra lors du deuxième semestre 2021, occasion également de mobiliser les pays qui souhaitent se joindre à ce dispositif. « Ce new deal pour et par l’Afrique donnera lieu à des rendez-vous sur les droits de tirage spéciaux lors des G7 et G20. Et, un contenu très fort sera donné à un sommet lors de la présidence française de l’Union Européenne ».

Michel CAIRE