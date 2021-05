Elections régionales. Provence-Alpes-Côte d’Azur : Le Rassemblement Écologique et Social publie ses listes

Accueil > Provence > Politique > Elections régionales. Provence-Alpes-Côte d’Azur : Le Rassemblement (...)

Le Rassemblement Écologique et Social dont la tête de liste est le Varois Jean-Laurent Félizia- vient de publier ses listes en Région Sud, 90% des candidats n’ont aucun mandat électoral, près d’un quart est impliqué dans des engagements associatifs et la moyenne d’âge de la liste est de 49 ans.

Jean-Laurent Félizia tête de liste du Rassemblement écologique et social ©DR

Le Rassemblement écologique et social vient de publier sa liste tout en précisant : « Nous sommes la liste du rassemblement des forces écologiques et sociales. Nous sommes avant tout des citoyens engagés ». Expliquant notamment que leur liste est « à l’image de notre région et de ses habitants : elle est riche par la diversité des parcours, des expériences et des générations qui la composent : responsables associatifs, syndicalistes, entrepreneurs, militants... » Une liste précise encore le rassemblement écologique et social qui allie « la présence d’élus expérimentés et de candidats qui n’ont pas ou n’ont encore jamais eu de mandat électoral. C’est une liste plurielle, résolument tournée vers l’avenir, prête à exercer les responsabilités ».

90% de nos candidats n’ont aucun mandat électoral

Et quelques flèches lancées en direction du candidat sortant : « Cette liste contraste avec le casting de notables proposé par le candidat sortant, composé largement de professionnels de la politique, de maires sortants au prix d’accords politiciens et confus, où l’on se préoccupe visiblement davantage des postes. » Et quid du Rassemblement national ?

Et d’insister : « Nos candidates et candidats sont d’abord attachées à la vie des gens, loin de la tambouille politicienne déconnectée des réalités ». Le Rassemblement met à ce propos en exergue : « 90% de nos candidats n’ont aucun mandat électoral, près d’un quart est impliqué dans des engagements associatifs. La moyenne d’âge de la liste est de 49 ans, ce qui montre la mixité générationnelle de notre équipe et notre volonté de renouvellement. Nous en sommes persuadés : ces 135 citoyennes et citoyens, qui vivent les réalités sociales, économiques, écologiques au quotidien sauront gérer notre région car ils en connaissent les problématiques mais aussi l’immense potentiel ».

Michel CAIRE

Les Listes

Alpes-de Haute-Provence

1 Perrin Bertrand

2 Valent Paola

3 Tanari Sébastien

4 Kadler Marie-Christine

5 Enderle Raphaël

6 Vailhen Laurence

Hautes-Alpes

1 Allemand Marie-José

2 Dossetto Michel

3 Delfino Sophie

4 Bonnet Stéphane

5 Lemaire Marie

6 Prost Patrick

Alpes-Maritimes

1 Garcia Xavier

2 Tessier Elli

3 Julien Charly

4 Mirauchaux Cuturello Christine

5 Rezouali Mouloud

6 Bories Camille

7 Jarry Nicolas

8 Auguste Valérie

9 Linard Arnaud

10 Coujard Clémentine

11 Garcia Abia José

12 Caron Sidonie

13 Chesnel Luc

14 Lecubin Laurence

15 Carlier Pierre-Marie

16 Devier Jacqueline

17 Delcasse Arnaud

18 Hugues Flore

19 Decoupigny Fabrice

20 Loustalot Laura

21 Orsini Marc-Antoine

22 Laffont Carole

23 Benassaya Philippe

24 Castaing Léa

25 Alunno Jean-Louis

26 Lebon Katia

27 Gril Vincent

28 Chesnel-Le Roux Juliette

29 Allemand Patrick

Bouches-du-Rhône

1 Édou Capucine

2 Sirben Eric

3 Rovarino Isabelle

4 Gonçalves Anthony

5 Morand Nathalie

6 Canicave Joël

7 Lefebvre Nathalie

8 Rossi Julien

9 Hammouche Louisa

10 Salord Stéphane

11 Gatian Audrey

12 Heddadi Ahmed

13 Batoux Marie

14 Tramoni Laurent

15 Lenfant Gaëlle

16 Moze Pierre

17 Mallet Natacha

18 Troussier Philippe

19 Taupin-Mayor Emmanuelle

20 Saintagne Mathieu

21 Barale Benac Lise

22 Drouot Arnaud

23 Urban Isabelle

24 Lhardit Laurent

25 Vuillerod Valérie

26 Rosique Thibaud

27 Payet Marie-Nicole

28 Pruvost Michel

29 Bouziane Sabrina

30 Rodriguez Régis

31 Sidani Anne-Sophie

32 Semeriva Pierre

33 Guichane Blandine

34 Lopez Marc

35 Amoretti-Baccarelli Marie-Clémence

36 Bessière Florian

37 Triscari Denise

38 Lloret Raymond

39 Schneider Bernadette

40 Igoue Aubin

41 Chevalier Sophie

42 Orsini Frédéric

43 Hammal M’Tira Souad

44 Delahaye Stéphane

45 Bichon Bintou

46 Nedelec Patrick

47 Soulié Jeanne

48 Perenchio Eliott

49 Mahri Myriam

50 Daudigeos Laurent

51 Couraud-Huon Geneviève

Var

1 Félizia Jean-Laurent

2 Prisco Muriel

3 Roller Thomas

4 Marin Nathalie

5 Latz Alexandre

6 Brunel Magali

7 Ferrier Guy

8 Oudot Nathalie

9 Civettini Anthony

10 Descamps Ninuwe

11 Behague Jimmy

12 Romboni Valérie Annie

13 Andrau Olivier

14 Flori Christine

15 Coste Jimmy

16 Reverdito Denise

17 Laugier Charles

18 Godard Isabelle

19 Bonny François Pierre

20 Verani-Lai Cassandra

21 Varagnac Christian

22 Lebuzulier Isabelle

23 Olivier Maurice

24 Peironet Bremon Julia

25 Morillon Jean-Pierre

26 Alis Muriel

27 Vuillemot Marc

Vaucluse

1 Cervantes Jean Pierre

2 HalouI Fabienne

3 Soret Julien

4 Croyet Maryline

5 Biliato Jean-Marie

6 Domeizel Mariane

7 Gilhodes Bernard

8 Galdo Magali

9 Djezzard Mazy

10 Thibaud Marlène

11 Royer Bruce

12 Rosenblatt Annie

13 Audoyer Pierre-Emmanuel

14 Jordan Delphine

15 Dubois Jean-Charles

16 Allel Marina