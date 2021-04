Accueil > Sports > Le Tour Voile déploie les voiles de sa grande finale à Serre-Ponçon

©Jean-Marie Liot / Tour Voile

Pour la finale de cette 44ème édition, épilogue de 23 jours d’aventure, ce sera donc le lac de Serre-Ponçon qui sera le théâtre de ces magnifiques joutes nautiques. Habitués des épreuves en mer, les marins du Tour Voile s’affronteront pour la première fois sur un lac ! Le spectacle sera donc au rendez-vous avec une course relevée sur le plan sportif et convivial pour le public, avec un village ouvert à tous, au cœur de la vie estivale des territoires.

Jean-Marie Bernard, le Président du département ne cache pas sa fierté d’accueillir cet événement. « Le Tour Voile partira le 2 juillet de Dunkerque. Et c’est à Serre Ponçon, le 24 juillet, que nous aurons le plaisir de découvrir le palmarès de cette édition. Il s’agit d’une grande première pour cette course née en 1978. Jamais jusqu’à présent les organisateurs ne s’étaient arrêtés sur les lacs français. Nous pouvons donc être fiers que cette grande première ait lieu à Serre-Ponçon. Le Tour Voile a lieu grâce au concours du Département et de ses partenaires, au premier rang desquels l’Agence de développement et le Smadesep. »

Des conditions idéales pour une joute nautique

Sur l’eau, les concurrents s’en donneront à cœur joie avec trois jours d’épreuves, dont un format de course inédit, lors d’une super finale, le samedi 24 juillet, pour départager les quatre premiers lors d’un « Match Racing ». Pour ce combat, les protagonistes ne pouvaient pas rêver meilleure arène ! Les montagnes encerclant le lac et les amplitudes thermiques entre le jour et la nuit, qui se mettent en place à partir des beaux jours, favorisent l’apparition de brises thermiques quasi quotidiennes. Un vent régulier ouest/sud-ouest atteignant 20-25 nœuds en juin et juillet, ainsi qu’une eau constante à 20 degrés, font de Serre-Ponçon un lieu unique pour la pratique des sports nautiques.

©Tour Voile

Un panorama unique pour une course de bateaux

« C’est un site exceptionnel pour la pratique de la voile ! Les conditions de vent thermique, pendant la saison estivale, assurent de très bonnes conditions de navigation. Les organisateurs du Tour Voile sont sous le charme du territoire et imaginent déjà le « Match Race » de la finale avec en arrière-plan, les montagnes. Il n’y aura donc pas que des marins d’eau douce cet été sur le lac. Les navigateurs océaniques termineront leur course en s’affrontant au milieu des montagnes, à la découverte des effets de site et du thermique Haut-Alpin », se réjouit Thierry Allamanno, le directeur du Club Nautique Alpin.

Programme du Tour Voile 2021 à Serre-Ponçon... • Jeudi 22 juillet : raid côtier entre Savines-le-Lac et la baie du Chadenas à Embrun

• Vendredi 23 juillet : stade nautique à Savines-le-Lac

• Samedi 24 juillet : finale à 4 et raid caritatif avec le reste des équipages Le village étape sera basé à Savines-le-Lac. Locaux et vacanciers pourront y retrouver le paddock, une zone spectateurs ainsi que le « Race café » ouvert au public et aux équipages.

Mathieu SELLER