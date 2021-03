Le Wagon Marseille lance les Women Coding Days pour plus de mixité dans le numérique

Accueil > Aix Marseille > Tech > Le Wagon Marseille lance les Women Coding Days pour plus de mixité dans le (...)

Du 8 au 11 mars 2021, le Wagon Marseille continue à s’engager pour plus de mixité dans les métiers du numérique à travers une table ronde, des témoignages et des ateliers en ligne.

Le Wagon Marseille s’engage pour plus de mixité.



Avec seulement 27,5% de salariées dans le secteur du numérique (contre 46,8% dans tous secteurs d’activité confondus), les femmes sont toujours sous-représentées dans un domaine pourtant en plein essor. Le fossé se creuse encore lorsque l’on parle des profils les plus techniques.

Le Wagon Marseille s’engage pour plus de mixité.

Conscients et préoccupés par ce constat, le Wagon Marseille veut casser les préjugés liés aux métiers du numérique. « Pour accentuer nos efforts et évoluer vers encore plus de mixité, nous avons décidé de lancer une semaine d’événements sur la place des femmes dans le numérique avec les Women Coding Days. » Les objectifs sont : inspirer grâce à des témoignages de femmes et d’hommes œuvrant pour plus de mixité dans le numérique ; faire rayonner les structures du territoire qui s’engagent sur ces sujets ; montrer que ces métiers sont plus accessibles qu’ils n’y paraissent en proposant des présentations métiers par celles qui les exercent et des ateliers d’initiation par la pratique. La table ronde du 8 mars, sera également l’occasion d’annoncer une grande nouvelle...

Les Women Coding Days s’organiseront autour de deux temps forts :

Une table ronde le 8 mars à 18 heures en ligne pour parler de la place des femmes dans les métiers du numérique avec des structures du territoire qui s’engagent sur ces sujets. Et trois demi-journées de témoignages et d’ateliers pratiques en ligne (les 9, 10 et 11 mars) sur des métiers phares du numérique (Product Management, Développement Web, Data Analyse)

plus d’info : lewagon.com