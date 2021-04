Accueil > Provence > Société > Les chiens préférés en Provence Alpes-Côte d’Azur

Les Français sont gagas de leur compagnon à quatre pattes ! Oui mais lequel ? Chihuahua, Husky, golden retriever ? Voici le top 3 des chiens de race les plus vendus dans l’Hexagone pour l’année 2020 et plus particulièrement dans la région Provence Alpes Côte d’Azur.

Le podium de Provence-Alpes-Côte d’Azur ©DR

D’après les calculs de la Société Centrale Canine, qui tient le Livre des Origines Français (LOF), la population de chiens de race en France dépasse les 2,5 millions d’individus, sur les 7 millions en France. En 2020, au niveau national, ce sont 245 553 chiots de race qui ont été inscrits au LOF. Pour ceux qui en douteraient encore, les Tricolores aiment les chiens et notamment les « pleins papiers », notamment ceux qu’ils peuvent acquérir chez les professionnels de l’élevage canin français. En effet, l’inscription d’un chien au LOF et son pedigree sont de réels gages de qualité, tant au niveau de la morphologique, de l’aspect comportemental ou encore de la santé.

Le Staffordshire bull terrier champion sudiste

En région Provence-Alpes-Côte-D’azur, 14 032 naissances de chiots ont été comptabilisées en 2020, de 151 races différentes selon les résultats du Livre des Origines Français (2020), chez plus de 1 163 éleveurs passionnés ! Au niveau des espèces les plus prisées, c’est le Staffordshire bull terrier qui enregistre le plus de naissances avec 1 133 inscriptions au LOF, devant le berger australien avec 818 inscriptions. Enfin, de berger belge vient compléter le plus mignon des podiums avec 772 inscriptions. Si on fait une comparaison avec le top national, ces trois compères se classent respectivement à la 2e, 1ère et 3e place des chouchous des Français.

Les races préférées par région

Des races méconnues prisées en Paca

Si de nombreuses races très populaires sont élevées dans la région, des éleveurs de Provence-Alpes-Côte-D’azur contribuent également à en faire perdurer d’autres plus rares. Ainsi, le landseer (89 inscriptions au LOF en France en 2020, dont 10 dans la région), le Manchester terrier (5 inscriptions en France en 2020, dont 4 dans la région) ou encore le chien nu du Pérou (39 inscriptions en France en 2020, dont 18 dans la région) continuent de faire le bonheur des petits comme des grands.

Mathieu SELLER