Le Circuit Paul Ricard passe à l’éco-pâturage

400 brebis sont arrivées sur le Circuit Paul Ricard ©Morgan Mathurin

De nouveaux acteurs viennent d’entrer en action sur le circuit Paul Ricard : des moutons, afin de pratiquer l’éco-pâturage. L’objectif ? Entretenir naturellement les espaces verts du circuit pendant 4 semaines. Outre l’avantage lié à l’empreinte carbone, l’éco-pâturage permet aussi d’éviter la pénibilité du travail dans certaines zones difficiles d’accès, par exemple en contrebas des buttes ou sous les tribunes qui accueillent habituellement le public.

Allier l’utile à l’agréable © Morgan Mathurin

Encadrées par 2 bergers de Mazaugues, 400 brebis sont arrivées par la porte Mistral située au nord du circuit pour rejoindre dans un premier temps la butte dans le virage du Double droite du Beausset. Les zones traitées durant les 4 semaines sont la butte de Signes, la zone verte au nord de la ligne droite du Mistral et sous les tribunes du Double droite du Beausset. Le berger viendra sur site une à deux fois par jour pour le ravitaillement en eau des brebis. Une fois leur tâche effectuée, les quadrupèdes quitteront le circuit le 5 avril pour rejoindre les montagnes de Grenoble.

Cette expérience inédite sur un circuit français vient compléter les nombreuses actions menées depuis plus de 10 ans par le Circuit Paul Ricard, situé au cœur du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume : tri et recyclage des déchets, réutilisation des eaux de pluie pour arrosage, apivigilance (analyse de l’environnement par les abeilles), 20 000 m² d’ombrières photovoltaïques, mesure des émissions sonores, traitement des bio-déchets (compostage) etc.

