Le collège Pesquier de Gardanne (13) lauréat du 14e Concours CGénial

L’équipe du collège Pesquier à Gardanne lauréate du concours scientifique CGénial pour son projet "Des plantes pour un sol plus sain !" ©DR

L’équipe du collège Pesquier de Gardanne remporte le Prix La Chimie Pour Demain Arkema du concours scientifique CGénial pour son projet « Des plantes pour un sol plus sain ! ». Le jury récompense ce projet pour « Un intérêt sur le milieu et sociétal ainsi qu’une démarche compléte. ». Les lauréats visiteront un showroom ou un site R&D ou de production, selon la localisation géographique des gagnants. Ils remportent également des places pour assister à un match de foot féminin D1 Arkema.

Le Concours CGénial, réalisé conjointement par la Fondation CGénial et le dispositif ministériel Sciences à l’École, « offre, rappelle Anne Szymczak, Inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche et vice-présidente de "Sciences à l’École", la formidable opportunité aux jeunes de collège et de lycée d’aborder autrement les sciences et les technologies par des projets dans lesquels ils s’investissent pleinement, de développer, grâce au travail en équipe, des qualités humaines et relationnelles essentielles pour leur futur parcours personnel, étudiant puis professionnel, et à court terme de se préparer à l’oral du DNB et au Grand oral du Baccalauréat. »

Les prix offerts par les entreprises et institutions partenaires permettront aux lauréats de participer à deux concours scientifiques internationaux et de découvrir le fonctionnement de plusieurs sites industriels et de recherche. « Nous voulons encourager les vocations scientifiques, chez les filles et les garçons, indique Hélène Chahine, Déléguée générale de la Fondation CGénial, et leur faire découvrir les opportunités qu’offrent la science et l’industrie. »

Évaluation et jurys

Les projets ont été évalués par un jury constitué de 70 personnes issues de l’éducation nationale, de l’industrie et de la recherche et des médias, présidé par Gabriel Chardin, Directeur de recherche CNRS au laboratoire Astroparticules et Cosmologie, Université de Paris et CNRS, selon des critères notant l’originalité, l’innovation, l’intérêt sociétal ou local, l’expérimentation, la démarche scientifique, la rigueur et la méthode, et, dans une moindre mesure, les partenariats réalisés et la communication menée autour de leur projet. Le Concours CGénial a généré en 14 ans 3 862 projets et touché 87 6499 élèves.

La Fondation CGénial

La Fondation CGénial, reconnue d’utilité publique, a été créée en 2006 par des entreprises et le soutien du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour la promotion des sciences, des techniques et des métiers associés auprès des collégiens et lycéens. Grâce à l’engagement des professionnels du monde de l’enseignement et de l’entreprise, la Fondation coordonne 4 actions phare : Concours CGénial, Ingénieurs et techniciens dans les classes, Professeurs en entreprise et Yes we code !

Sciences à l’École

Sciences à l’École est un dispositif ministériel dont l’objectif est de promouvoir la culture scientifique et technique et de susciter des vocations scientifiques chez les élèves du secondaire. Son action s’articule entre autres sur les concours scientifiques nationaux et internationaux, dont le Concours CGénial et la participation française aux Olympiades Internationales de Chimie, de Géosciences et de Physique.