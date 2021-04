Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Le dossier niçois devant le Comité du Patrimoine mondial de l’UNESCO

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, et M. Franck Riester, ministre de la Culture, ont officiellement annoncé que la candidature niçoise passera au crible du Comité du Patrimoine mondial de l’UNESCO, lors de sa session de juillet 2021. « Avec la candidature de Nice, capitale du tourisme de riviera, c’est le modèle de développement culturel, patrimonial et touristique de la France qui est mis en valeur. L’inscription de Nice au patrimoine mondial de l’UNESCO renforcera l’attractivité et le rayonnement culturel de tous les territoires français », déclare Jean-Yves Le Drian.

Une idée partagée par Franck Riester : « Le dossier de Nice, que nous avons décidé de défendre cette année, est profondément original. Il s’agit de reconnaître la valeur patrimoniale d’un type d’urbanisme inédit : cosmopolite et orienté vers les loisirs. Ce qui s’est joué à Nice à partir de la fin du XVIIIe siècle, c’est l’invention d’une part importante de notre modernité. »

Un ensemble urbain constitué par deux siècles et demi d’activité touristique

C’est donc maintenant au Comité du Patrimoine Mondial de délibérer, lors de sa session plénière. En attendant, la décision du Gouvernement de pousser cette nomination vient couronner une volonté de reconnaissance engagée dès 2012. L’objet de la candidature porte sur l’ensemble urbain de près de 600 hectares constitué par deux siècles et demi d’activité touristique et par le rôle exclusif que celle-ci a joué dans le développement urbain de Nice.

Pour nombre d’observateurs, cet ensemble se caractérise par son urbanisme régulé, ses espaces verts plantés d’essences exotiques, ses promenades au premier rang desquelles l’emblématique Promenade des Anglais, son patrimoine de villégiature, reflet d’apports venus du monde entier, avec ses villas, ses hôtels, ses palaces, ses « palais », ses immeubles d’agrément, ainsi que ses lieux de cultes et de sociabilité…

Nice symbole d’un bien culturel issu de la villégiature et du tourisme

Au cours des dernières décennies, l’UNESCO a inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de nombreux sites qui témoignent de grands phénomènes de civilisation. Albi et son influence du pouvoir épiscopal dans l’organisation des villes médiévales, Versailles, symbole de la scénographie architecturée de l’espace naturel et urbain par un pouvoir royal, Bordeaux, reflet re la pensée du siècle des Lumières, ou le Havre, modèle d’une ville de la Reconstruction…. Représentent fièrement la France l Avec une inscription au Patrimoine Mondial, Nice deviendrait l’ambassadrice d’un bien culturel, issu de l’avènement puis le développement, au sein des sociétés modernes, de la villégiature et du tourisme.

Nice et ses Niçois seront donc pendus à cette décision, certains de la valeur de leur belle ville. A l’image de leur maire, Christian Estrosi, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : « La Ville de Nice se réjouit de l’honneur qui est fait par le Gouvernement français de retenir la candidature de "Nice, capitale du tourisme de Riviera" à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial pour la présenter à l’UNESCO. Nous tenons à exprimer toute notre gratitude au Président de la République Emmanuel Macron qui, par ce choix, accorde à Nice une reconnaissance de la qualité du dossier porté. »

Mathieu Seller