Le fort Mont-Dauphin se met à l’heure du Printemps des monuments

Le « Printemps des monuments » approche à grand pas. Ainsi, le dimanche 6 juin 2021, le Centre des monuments nationaux ropose « Mille vents d’histoires », une déambulation en contes et en musique à la place forte de Mont-Dauphin, aux abords de la cité de Mont-Dauphin.

© Marc Tulane/CMN

La réouverture du monument est un événement qu’il fallait fêter en grande pompe. A l’occasion de l’opération « Le printemps des monuments », un week-end de festivités, d’animations et de spectacles à destination de tous les publics a donc été prévu pour les visiteurs.

Un visite originale et unique

Au cœur de la place forte, le conteur Nicolas Bonato et le violoniste Arnaud Boisset ont donc accepté la lourde tâche d’imaginer une visite insolite des fortifications et des anciens bâtiments militaires du village. Pour le bonheur de tous, ils vont proposer « Mille vents d’histoire », un parcours poétique de remparts en remparts où sorcières de Mont-Dauphin et mystères haut-alpins seront soufflés au son du violon.

Au son des bals d’antan

Le conteur prendra par la main petits et grands pour les guider au cœur des légendes du territoire avec la Rue des Masques, le Draye ou encore le Berger du plateau des Millaures. Arnaud Boisset fera revivre les « violonneux » qui animaient les bals et veillées des Hautes-Alpes au XIXe siècle, avec des chansons en patois et des partitions oubliées.

Au cœur des fortifications de Mont-Dauphin – inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des fortifications de Vauban, les deux artistes rendront hommage au patrimoine immatériel haut-alpin en contes et en musique.

Mathieu SELLER