Le groupe HPVA Hôtels s’implante fortement au cœur de Nice-Grand Arenas

Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Le groupe HPVA Hôtels s’implante fortement au cœur de Nice-Grand (...)

Le groupe HPVA Hôtels s’implante au cœur de Nice-Grand Arenas ©hpvahotels.com

Bonne pioche donc pour la cité azuréenne qui comptera très prochainement un complexe hôtelier de 260 chambres 3* et 4* sous enseignes Holiday lnn Express, et Crowne Plaza du groupe IHG. Pour le premier, l’ouverture du 4 février s’est déroulée pour le mieux et il est maintenant possible de réserver l’une des 131 chambres modernes et confortables, au style épuré, avec Smart TV et connectivité dernier cri.

Un hôtel 4* et un bar-restaurant en approche

Pour découvrir les 129 chambres et suites du second, il faudra encore patienter quelques semaines, puisque l’inauguration aura lieu le fin mars 2021. Dans le même temps, sera lancé le Bar-Restaurant Balm, ouvert midi et soir . Les convives pourront y déguster une gastronomie bistrot-chic, responsable, simple et savoureuse, issue de produits frais et locaux (Bien évidemment en fonction de l’évolution sanitaire).

Une situation idéale à proximité de toutes les commodités

Ce nouveau complexe est idéalement situé. En effet, les voyageurs pourront venir en moins de 5 minutes en provenance du Terminal 1 de l’Aéroport Nice Côte d’Azur, via le tramway situé au pied de l’hôtel. Pour le centre-ville, comptez 10 minutes ! Enfin, à l’avenir, le nouveau pôle multi modal, en cours de réalisation sera situé juste en face et intègrera notamment la future gare TGV Nice Aéroport. Un nombre d’atouts qui devraient séduire les nombreux voyageurs en transit dans la Métropole.

Mathieu Seller