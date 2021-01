Le groupe Satys confirme la construction d’une nouvelle usine à Marignane

Accueil > Aix Marseille > Economie > Le groupe Satys confirme la construction d’une nouvelle usine à (...)

Satys a choisi Marignane (13) pour l’implantation de sa dernière usine spécialisée dans le traitement de surface aéronautique ©Satys.com

Qu’on se le dise : Satys relève des défis ambitieux. De fait, la société toulousaine veut devenir un incontournable du traitement de surface aéronautique sur le plan européen. Tout cela dans un délai de cinq années ! Pour y parvenir, les dirigeants vont devoir investir dans la construction d’une nouvelle usine de traitement de surface, à Marignane, associée au projet de reprise des activités de PMA (Protec Métaux d’Arenc) à Marseille, en cours de finalisation. Chez Satys, l’objectif est donc clair : « En investissant dans un nouveau site et en pariant sur la capacité de ses équipes à garantir l’excellence opérationnelle exigée par ses clients en France et dans le monde et à développer ses activités, Satys contribue aussi, à la place qui est la sienne, au développement plus responsable de l’environnement de l’industrie aéronautique européenne », explique Christophe Cador, président et fondateur du groupe.

Une usine de dernière génération aux normes de sécurité importantes

D’une superficie de 7 000 mètres carrés, cette infrastructure sera érigée au cœur de la zone d’activités des Florides et devrait entrer en service fin 2022. Dans cette volonté d’être avant-gardiste, Satys a opté pour un site labellisé « Usine du Futur 4.0 », à la pointe des technologies. Pour ce faire, de multiples solutions de dernière génération seront installées, telles que l’automatisation des chaînes de convoyage des pièces ou une digitalisation avancée.

Sans compter qu’un soin tout particulier serait apporté à la dimension sécuritaire et à l’environnement avec la mise en place de de technologies de protection anti-incendie de dernière génération. « Notre usine de Marignane permettra de réduire significativement les cycles de traitement de surface et de peinture afin de répondre aux attentes très fortes de nos clients », souligne Grégory Mayeur, directeur général de Satys Services qui affirme : « Elle offrira un cadre de travail fonctionnel et hautement sécurisé́ pour le personnel et l’environnement ».

La question de l’emploi au cœur de l’attention du groupe toulousain

Pour les accompagner dans ce projet, les Toulousains peuvent compter sur le soutien indéfectible de Provence Promotion et l’agence de développement économique de la région Paca, toujours à l’écoute des porteurs de projets d’implantation d’entreprise en Provence. Il semble clair que ce programme est une aubaine économique en matière d’emplois. Sur ce point, Satys a porté un intérêt tout particulier à cette question sur le dossier de reprise des activités de PMA-Marseille, une entreprise condamnée à la fermeture de son site dans le 15e arrondissement de Marseille, avec des conséquences dramatiques pour l’emploi local.

Malgré une situation complexe pour la filière aéronautique le groupe a confirmé la reprise de l’ensemble du personnel de PMA (170 salariés), grâce à la construction de la nouvelle usine. Dans ce cadre, un travail collaboratif sera initié avec les partenaires sociaux pour être en mesure de proposer un plan d’adaptation qui comprendrait le départ progressif d’environ 50 salariés volontaires en rupture conventionnelle.

Mathieu SELLER