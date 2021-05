Le guide ’Bienvenue à la ferme’ des Alpes-de-Haute-Provence est disponible !

Accueil > Provence > Société > Le guide ’Bienvenue à la ferme’ des Alpes-de-Haute-Provence est (...)

Comme chaque année, retrouvez la liste des producteurs des Alpes de Haute-Provence adhérents au réseau Bienvenue à la ferme 04. Bienvenue à la Ferme, petite fleur regroupant 8 000 fermes en France et une centaine dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, vous propose de vivre de vraies expériences en milieu rural, et d’y manger des produits sains achetés directement aux producteurs.

Créer du lien entre le monde rural et les consommateurs tout en donnant un sens à ce beau métier, c’est là le but de l’association portée par la chambre d’agriculture et une équipe dynamique de bénévoles. Ce guide invite le public à venir voir les agriculteurs dans leurs fermes, sur leurs marchés et lors des événements de l’année pour Manger et Vivre fermier !

Cette année seule une version numérique est réalisée et elle est téléchargeable sur le site de la chambre d’agriculture.

M. Gonzalez, CA 04