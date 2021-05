Accueil > Méditerranée > Nice / Côte d’Azur > Alpes-Maritimes. Le label Campus connecté pour Puget-Théniers

Le label Campus Connecté n’a rien d’anodin et il vient concrétiser des investissements importants qui répondent à un cahier des charges très strict. Ainsi, ces espaces de travail mettent à la disposition des étudiants des salles de cours connectées et équipées. Ainsi à partir de leur ordinateur personnel ou de ceux mis à leur disposition sur place, ils sont en mesure de suivre la formation à distance qu’ils ont choisie auprès d’une université ou d’une école. Ils ont également la possibilité de bénéficier d’un accompagnement quotidien et individuel auprès d’un des tuteurs.

Une palette inégalée de formations qualifiantes et diplômantes

Pour Charles Ange Ginésy, président du département des Alpes-Maritimes, cette inauguration est une grande fierté : « Les Alpes-maritimes vont accueillir, dès septembre prochain, leur premier Campus Connecté ! C’est avec une grande fierté que j’ai appris l’obtention du label pour Puget-Théniers, dans le cadre de l’Appel à projets du programme d’investissements d’avenir de l’État pour les "territoires d’innovation pédagogique". Une véritable chance d’offrir sur nos territoires du Moyen et Haut-Pays une palette inégalée de formations qualifiantes et diplômantes dans un tiers lieu innovant, atypique et convivial, visant à fertiliser et redynamiser l’écosystème valléen. Doté d’un espace de coworking, le Campus Connecté créera des synergies entre télétravailleurs, étudiants et actifs en reconversion professionnelle, éloignés des pôles universitaires urbains mais aussi très attachés aux territoires ruraux. »

Rapprocher l’Enseignement Supérieur de tout le territoire

Avec ce dispositif, il est ainsi possible de profiter d’un enseignement supérieur quel que soit son lieu d’habitation sur le territoire. Cette alternative permet de répondre à la problématique trop souvent rencontrée de localisation pour certaines communes sans établissement ou à distance. Un véritable plus pour Jeanick Brisswalter, Président de l’Université Côte d’Azur : « L’un des piliers du projet d’Université Côte d’Azur est d’être au cœur de la dynamique du territoire azuréen ainsi que de développer l’excellence en Recherche Formation et Innovation. Le Campus Connecté de Puget-Théniers permettra de rapprocher l’Enseignement Supérieur de tout notre territoire afin de faire en sorte que tous les jeunes puissent bénéficier d’une formation de qualité adossée à l’excellence d’Université Côte d’Azur. L’Université y proposera un suivi, une méthodologie universitaire et des conseils d’orientation. Université Côte d’Azur, à travers la création de ce Campus, poursuit ainsi ses missions sur l’ensemble de notre territoire. »

Pour plus d’informations sur le projet ou une pré-inscription, cliquez sur mesdemarches06.fr - Et si vous êtes intéressé(e) vous pouvez envoyer vos coordonnées à campusconnecte@departement06.fr