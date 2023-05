Le marché des producteurs du département des Bouches-du-Rhône fête l’Europe et l’Afrique

Accueil > Aix Marseille > Société > Le marché des producteurs du département des Bouches-du-Rhône fête l’Europe et (...)

Le Marché des Producteurs qui se tient sur l’Esplanade Saint-Just, propose un nouvel événement au public, en écho au Forum Europe-Afrique, organisé par La Tribune et La Tribune Afrique les 15 et 16 mai au Palais du Pharo puisqu’il accueillera, en plus des artisans et producteurs locaux habituels, des représentants des deux continents pour une découverte des saveurs européennes et africaines.